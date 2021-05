Hvězda filmu Rychle a zběsile se poníženě omluvila Číně. Označila Tchaj-wan za zemi

Rusko označilo za nežádoucí osobu diplomatického pracovníka bulharského velvyslanectví, uvedla agentura TASS. Je to odveta za nedávné vyhoštění ruského diplomata z Bulharska. To Sofia oznámila na konci dubna, den poté, co bulharská prokuratura uvedla, že podezírá šest Rusů v souvislosti s výbuchy bulharských skladů munice v letech 2011 až 2020.

Příslušná nóta byla ve středu předána bulharskému velvyslanci, který byl předvolán na ruské ministerstvo zahraničních věcí. "Jde o odvetné opatření za nepodložené rozhodnutí bulharské strany označit jako nežádoucí osobu ruského diplomata v Sofii," uvedlo ruské ministerstvo.

Bulharská prokuratura den před vyhoštěním ruského diplomata oznámila, že podezírá šest Rusů ve spojitosti se čtyřmi výbuchy v bulharských skladech a továrnách, kde měl uložené zbraně a munici bulharský zbrojař Emilijan Gebrev. Společné jim bylo mimo jiné to, že vojenský materiál měl odtud směřovat na Ukrajinu a do Gruzie.