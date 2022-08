Seagal po neúspěších našel útěchu u Putina. Točí "dokument" na okupované Ukrajině

Svoji kariéru začínal Steven Seagal v Japonsku, kde jako první Američan v historii vyučoval bojové umění aikidó. Po návratu do rodných Spojených států dostal šanci v Hollywoodu a natočil několik úspěšných filmů v rozmezí let 1988 až 1996. Nyní se herec nachází o něco více na východ.

Muži, který o sobě tvrdí, že je buddhista, se přestalo dařit. Natočil mnoho dalších filmů, ale většinou takových, na které se rychle zapomnělo a nepřilákaly moc diváků. Teď se Seagal chystá natáčet na Ukrajině dokumentární film, který má světu ukázat ruský pohled na válku.

Čerstvý sedmdesátník, který má od roku 2016 ruský pas, přijel na Donbas a nedávno se nechal vyfotografovat v Olenivce. Na místě, kde ve věznici zemřelo 53 ukrajinských zajatců, obránců ocelárny Azovstal v Mariupolu.

Informace o Seagalově cestě zveřejnil jako první na ruské sociální síti Telegram Vladimir Solovjov. Ruský televizní propagandista, který ve svých pořadech burcuje Rusy k podpoře války a Ukrajince líčí jako nacisty.

Americký herec se v Olenivce objevil v doprovodu lídra doněckých separatistů, vůdce samozvané Doněcké lidové republiky Denise Pušilina. Ten o Seagalovi mluví jako o Stevenovi a ruské agentuře Tass řekl, že herec chce změnit pohled světa na válku.

Стивен Сигал на месте гибели пленных из "Азова" в Еленовке. pic.twitter.com/Jj6t2f8aaS — Рустем Адагамов (@adagamov) August 9, 2022

Ruský prezident Vladimir Putin měl před válkou několik velkých zastánců mezi světovými filmaři či herci. Seagal je však posledním, kdo mu i přes agresi vůči Ukrajině zbyl.

Putinovi zastánci i kritici

Francouzský herec Gérard Depardieu v roce 2013 požádal o ruské občanství poté, co ho znechutily podle jeho názoru vysoké daně ve Francii. Velebil Putina a běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, Rusko nazýval velkou demokracií a nostalgicky vzpomínal na dobu, kdy jeho otec - údajně přesvědčený komunista - poslouchal Rádio Moskva.

Invazi na Ukrajinu ale Depardieu odsoudil a dostalo se mu za to "napomenutí" od Putinova mluvčího Dmitrije Peskova.

"Nerozumí tomu, co se stalo na Ukrajině v roce 2014, o čem jsou dohody z Minsku, co se děje v Luhansku a Doněcku, a těžko ví o ostřelování civilistů a nacionalistických okolnostech. Když o to bude stát, jsme připraveni mu tohle všechno vysvětlit," řekl Peskov novinářům.

Obdivovatelem Putinova způsobu vlády je také americký režisér Oliver Stone. V roce 2017 natočil čtyřhodinový film Svět podle Putina, ve kterém mu umožnil prezentovat svůj pohled na svět. Nicméně i Stone se vyjádřil kriticky k ruské agresi proti Ukrajině, která začala letos 24. února.

"Spojené státy mají na svědomí mnoho agresivních válek, ale to neopravňuje Putinovu agresi proti Ukrajině. Rusko nemělo na invazi právo," řekl režisér, který je pověstný kritikou americké zahraniční politiky.

Vstoupil i do strany

Seagal ale zůstal i po invazi věrný Kremlu. "Rusko a Ukrajinu vnímám jako jednu rodinu a opravdu věřím, že obě země ke vzájemnému konfliktu vyprovokovala třetí strana, která utrácí velké peníze za propagandu," uvedl pro americkou televizi Fox News.

Když Seagal získal v roce 2016 ruský pas, před televizními kamerami mu jej v Kremlu předal osobně Putin. Herec si ho vzal, podal prezidentovi roku, uklonil se, usedl za stůl a pas podepsal. Ve stejném roce označil anexi Krymu za rozumnou a Putina za jednoho z největších žijících světových vůdců. Putin jej pak jmenoval zvláštním ruským zmocněncem pro humanitární vztahy se Spojenými státy.

Loni se Seagal stal členem strany Spravedlivé Rusko, která podporuje Putina. Spolupředsedou této strany je spisovatel Zachar Prilepin, který bojoval na straně Ruska a proruských separatistů na Donbase v roce 2014.

Kromě ruského občanství získal Seagal v minulosti i srbské, nicméně americké si ponechal.

