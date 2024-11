Netušili, že budou za šašky. Umělec si "příkazem od Putina" ukázkově vystřelil z Rusů

Němci si nepřejí, aby Scholz vedl sociální demokracii do voleb. Popularitě se těší ministr obrany

Německý sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz je mimořádně neoblíbený, jen 13 procent lidí se domnívá, že by měl svou stranu vést do voleb. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu institutu Forsa.…

Přečíst zprávu