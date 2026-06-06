„Házíme granáty všude, kam nevidíme.“ Vojáci z Azovu ukázali extrémně nebezpečný útok

„Zpravidla nakonec vyhrává ten, kdo má víc granátů,“ Instruktor pluku Azov ukazuje útok na ruské zákopy.
Desítky hodin plánování, batohy plné munice a tříčlenné týmy připravené postupovat jako stroje. Instruktor ukrajinského pluku Azov popsal, jak vypadá útok na nepřátelské zákopy, jedna z nejnebezpečnějších disciplín války na Ukrajině.
Alespoň tucet zásobníků, desítka granátů a do detailu nacvičený plán. Instruktor ukrajinského pluku Azov s přezdívkou „Mr. Frostovik“ ve videu představuje, jak ukrajinští vojáci útočí na ruské zákopy.
Útokům podle instruktora předchází hodiny příprav. Velitelé studují terén, sledují záběry z dronů, hledají mrtvé úhly i možné únikové trasy. Celá operace je navíc rozdělená na jednotlivé fáze označené jednoduchými kódy.
Útočníci si do zákopů nesou často několik kilogramů munice, granátů a dalšího vybavení. Standardem je podle Frostovika nejméně 12 až 14 zásobníků a minimálně deset granátů.
Některé mají vojáci připravené přímo na vestě, další v útočných batozích, které po obsazení pozice přitáhnou za sebou. „Zpravidla nakonec vyhrává ten, kdo má víc granátů,“ shrnuje Mr. Frostovik.
V samotných zákopech přitom přichází na řadu mechanická souhra tříčlenných týmů. Každý voják má přesně určenou roli. První udává tempo postupu, hlásí zatáčky, křižovatky nebo podezřelé úkryty a jako jediný střílí. Druhý a třetí se starají o granáty.
„Házíme granáty na všech zatáčkách, všude kam nevidíme,“ popisuje instruktor. Třetí voják navíc sleduje prostor nad zákopem a okolí. Hlídá, zda se neblíží nepřátelské posily nebo drony.
V úzkých zákopech se podle instruktora neosvědčily všechny postupy, které se Ukrajinci na začátku konfliktu učili od západních armád. Frostovik jmenuje například takzvanou somálskou střelbu.
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Voják při ní před vstupem za roh vysune zbraň co nejdál dopředu a střílí do prostoru, který nevidí. „Doktrína NATO somálskou střelbu odmítá,“ připouští instruktor. V podmínkách ukrajinské fronty ale podle něj postupy západních armád často selhávají.
Nejnebezpečnější částí mise jsou nakonec kryté bunkry, které zákopy lemují. Útočníci proto předem studují jejich polohu na mapách i záběrech z dronů. Některé bunkry leží na konci zákopu a lze k nim přistoupit jen z jedné strany. Jiné jsou průchozí a hrozí, že se obránci objeví z obou směrů.
Postup je ovšem podle Mr. Frostovika vždy stejný: „Granát, zásobník a opakujete, kolikrát uznáte za vhodné, než je můžete v bunkru navštívit,“ popisuje ve videu.
Ani precizní dril útoků ovšem nezaručuje vojákům přežití. „Nikdo není imunní vůči granátu,“ připomíná instruktor. Ukrajinský systém je proto postavený na tom, že zraněného nebo padlého vojáka okamžitě nahrazuje další ze záložní trojice. Zastavit se znamená dát protivníkovi čas nadechnout se a reagovat. Ošetření a evakuace tak často přicházejí až ve chvíli, kdy je pozice definitivně zajištěná.
Po samotném útoku podle instruktora ještě musí následovat důkladný rozbor celé operace. Povinnou součástí výbavy vojáků jsou proto i připevněné kamery, jejichž záznam po každé misi důkladně analyzují. „Útoky na zákopy jsou tak plné adrenalinu, že se po nich nemůže člověk spoléhat na vlastní paměť,“ vysvětluje Mr. Frostovik.
Pro lepší šance na přežití tak riskantní operace je přitom podle něj klíčové celou akci rozebrat do absolutních detailů. „Bez rozborů bychom jen upevňovali chyby,“ konstatuje instruktor. Přístup vojáků, kteří se na útoky specializují, se tak zjevně příliš neliší od přípravy týmů ve vrcholovém sportu před každým zápasem.
Kilometry bunkrů a zákopů
Zákopové linie utváří podobu války na východě Ukrajiny. Fronta už druhým rokem z velké části zamrzla a obě armády mezitím proměnily krajinu v bludiště opevnění, bunkrů, betonových úkrytů a palebných postavení. Každý kilometr dobyté půdy dnes často znamená týdny nebo měsíce bojů.
Nejviditelnější je to aktuálně v Doněcké oblasti. Z území, které Ukrajina stále kontroluje, postupně vyrostla obranná soustava přezdívaná „Pevnost Doněck“, jak ve velkém přehledovém článku popisuje ukrajinské médium UNITED24.
Odolnost těchto opevnění ukázaly i některé ruské úspěchy. Samotné obsazení města totiž často neznamená průlom celé obrany. Navazující linie dokážou útočníky zadržovat ještě dlouhé týdny a proměnit zdánlivé vítězství v další vyčerpávající bitvu.