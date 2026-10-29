Přeskočit na obsah
Benative
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Házení lahví, křik a modré světlice. Albánská opozice se pokusila narušit hlasování

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Albánští opoziční poslanci na čtvrtečním zasedání parlamentu zapálili dýmovnice a obvinili premiéra Ediho Ramu, že bagatelizuje současné protivládní demonstrace v metropoli Tiraně. Uvedla to agentura AFP. Studenti v ulicích od poloviny října požadují více peněz na školství a také demisi předsedy vlády.

Members of parliament from the Democratic Party, Albania's biggest opposition party protest inside the parliament
Albánští opoziční poslanci na zasedání parlamentu zapálili dýmovniceFoto: REUTERS – Florion Goga
Reklama

Při střetech mezi bezpečnostními složkami a účastníky protestů, z nichž někteří útočí na úřední budovy, bylo zraněno téměř 350 lidí, včetně policistů. Desítky demonstrantů byly zadrženy.

Opozice se ve čtvrtek pokusila narušit hlasování házením předmětů na premiéra, například lahvemi s vodou. Zapalovali také signální světlice s dýmovnicemi a skandovali „Ramo, odstup!“.

Související

Opoziční zákonodárci rovněž ukázali snímky demonstrantů, které podle nich zranila policie, a rozvinuli transparenty na podporu protestů. Opozice se pokusila narušit hlasování i minulý týden.

„Tito (vládní poslanci) jsou zločinci a zaslouží si slzný plyn, gumové projektily, rozbité lebky a zlomené kosti, a ne ti mladí lidé,“ řekl podle agentury Reuters v projevu opoziční vůdce Sali Berisha, než mu vypnuli mikrofon.

Reklama
Reklama

Rama a jeho poslanci ze Socialistické strany (PS) se snaží pokračovat ve svém programu, jako by se nic nestalo, což je záměrný pokus popřít hlubokou krizi, kterou země prochází, kritizoval zástupce opoziční Demokratické strany (PD) Belind Kelliči.

Poklidné protivládní protesty v zemi začaly v květnu kvůli plánované stavbě luxusního hotelového komplexu v přírodní rezervaci u řeky Vjosa na jihu země. Projekt je spojen s dcerou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem.

Související

Albánská vláda byla kvůli projektu obviněna z netransparentnosti a korupce, z níž je viněn i Berisha.

Předminulý týden demonstrace přerostly v násilné protesty. Demonstranti mimo jiného rozbíjeli semafory a okna a vytvářeli barikády z hořících popelnic.

Reklama
Reklama

Podle médií založili také požár v budově ministerstva školství, hořelo i na ministerstvu financí. Policie proti protestujícím podle médií používá slzný plyn, vodní děla a zábleskové granáty.

Rama pravidelně připisoval násilí v ulicích Tirany „zahraničním aktérům“ a obviňoval Rusko a Írán z on-line dezinformační kampaně. Ve snaze zastavit násilnosti představil nová ekonomická opatření, jako je levnější palivo a vyšší finanční podpora pro chudé rodiny.

Související

Vláda ve středu také zavedla pokuty dosahující až půl milionu leků (zhruba 133 000 Kč) pro násilné demonstranty, což je více než pětinásobek průměrného platu.

Albánie je spolu s Černou Horou v současnosti v čele skupiny balkánských zemí usilujících o vstup do EU, přičemž ona sama tak chce učinit do roku 2030.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama