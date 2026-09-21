Házení jablek i výhra v severokorejském stylu. Ruské volby provázely protesty

Rusko má po parlamentních volbách znovu jistého vítěze: Jednotné Rusko po sečtení většiny hlasů potvrdilo dominanci. Volby ale provázely protesty, útok dronů na Moskvu i symbolické gesto opozice. V některých regionech se pak objevily i výsledky severokorejského typu.
Po zpracování 90,43 % lístků získala strana Jednotné Rusko 57,86 % hlasů. Komunistická strana Ruské federace (KSRF) získala 13,84 %, Liberálně demokratická strana (LDPR) 8,90 % a strana Noví lidé 7,94 %. Vyplývá to z údajů ruské Ústřední volební komise.
Zatímco Kreml mluví o potvrzení podpory prezidenta Vladimira Putina a jeho politiky, opozice se snažila dát najevo nesouhlas alespoň neobvyklým symbolem – obyčejným jablkem.
Kreml označuje hlasování za důkaz jednoty společnosti v době pokračující války na Ukrajině. Lídr vedoucí strany a exprezident Dmitrij Medveděv například prohlásil, že strana „vystoupila důstojně“ a že výsledek ukazuje, že jí Rusové znovu svěřili správu země.
Nadšený ale nebyl šéf komunistů Gennadij Zjuganov. Ten po zveřejnění prvních výsledků naznačil, že jeho strana očekávala lepší výsledek a že ty průběžné „neodrážejí reálný obraz“. Současně ale připomněl, že Rusko vede válku a volby se odehrávají v mimořádných podmínkách.
Napjatá atmosféra
Samotné volby se přitom odehrávaly v mimořádné atmosféře. V jejich poslední den čelila Moskva rozsáhlému ukrajinskému dronovému útoku, při němž zemřelo několik lidí a poškozena byla i ropná infrastruktura.
Ruské úřady útok spojovaly se snahou narušit hlasování.
Zajímavý příběh napsala liberální strana Jabloko. Přestože ji Nejvyšší soud v srpnu vyřadil z celostátní kandidátky, v Novgorodské oblasti podle průběžných výsledků překonala pětiprocentní hranici a získala 6,2 procenta hlasů pro regionální parlament.
„Mír, svoboda a život beze strachu – to jsou hodnoty, které rezonují v srdcích a duších lidí,“ uvedla novgorodská organizace strany.
Symbol protestu
Právě Jabloko se v posledních týdnech stalo symbolem tichého protestu proti válce. Na sociálních sítích se šířila videa s jablky a část opozice vyzývala své příznivce, aby přišli k volebním místnostem v poledne. Šéfka Ústřední volební komise Ella Pamfilovová si z protestů veřejně utahovala.
„Radikální opozice se objevuje v poledne, hází po všech jablka, nosí zelené a tak dále,“ prohlásila. Následně celou akci označila za „naprosté selhání“.
Pamfilovová narážela na protestní akce odpůrců Kremlu, které se konaly během posledního dne hlasování. Exilová opozice vyzvala Rusy, aby přišli k volebním místnostem v pravé poledne a vytvořili fronty jako viditelný projev nesouhlasu s režimem.
Severní Korea či Evropa?
Kreml se sice snaží předstírat, že jde o „běžné“ volby, některé průběžné výsledky ale připomínají spíše výsledek v režimu typu Severní Koreje než klasickou volební soutěž.
Například předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin získal po prvních sečtených okrscích v Saratovské oblasti více než 92 procent hlasů.
Jeho komunistický soupeř Denis Bulanov měl jen kolem čtyř procent.
Podívejte se, co před volbami predikoval spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just:
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