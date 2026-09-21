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Zahraničí

Házení jablek i výhra v severokorejském stylu. Ruské volby provázely protesty

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Rusko má po parlamentních volbách znovu jistého vítěze: Jednotné Rusko po sečtení většiny hlasů potvrdilo dominanci. Volby ale provázely protesty, útok dronů na Moskvu i symbolické gesto opozice. V některých regionech se pak objevily i výsledky severokorejského typu.

Russia's parliamentary election held in Donetsk amid Russia-Ukraine conflict
Volič odevzdává hlas ve volební místnosti v Doněcku – městě na Ukrajině ovládaném RuskemFoto: REUTERS – Alexander Ermochenko
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Po zpracování 90,43 % lístků získala strana Jednotné Rusko 57,86 % hlasů. Komunistická strana Ruské federace (KSRF) získala 13,84 %, Liberálně demokratická strana (LDPR) 8,90 % a strana Noví lidé 7,94 %. Vyplývá to z údajů ruské Ústřední volební komise.

Zatímco Kreml mluví o potvrzení podpory prezidenta Vladimira Putina a jeho politiky, opozice se snažila dát najevo nesouhlas alespoň neobvyklým symbolem – obyčejným jablkem.

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Kreml označuje hlasování za důkaz jednoty společnosti v době pokračující války na Ukrajině. Lídr vedoucí strany a exprezident Dmitrij Medveděv například prohlásil, že strana „vystoupila důstojně“ a že výsledek ukazuje, že jí Rusové znovu svěřili správu země.

Nadšený ale nebyl šéf komunistů Gennadij Zjuganov. Ten po zveřejnění prvních výsledků naznačil, že jeho strana očekávala lepší výsledek a že ty průběžné „neodrážejí reálný obraz“. Současně ale připomněl, že Rusko vede válku a volby se odehrávají v mimořádných podmínkách.

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Russia holds parliamentary election
Přední představitelé vládnoucí strany Jednotné Rusko, včetně místopředsedy Ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva a ministra zahraničí Sergeje Lavrova, navštívili sídlo strany po oznámení předběžných výsledků parlamentních voleb v Moskvě v Rusku, 20. září 2026.Foto: Reuters – Yekaterina Shtukina

Napjatá atmosféra

Samotné volby se přitom odehrávaly v mimořádné atmosféře. V jejich poslední den čelila Moskva rozsáhlému ukrajinskému dronovému útoku, při němž zemřelo několik lidí a poškozena byla i ropná infrastruktura.

Ruské úřady útok spojovaly se snahou narušit hlasování.

Plumes of smoke rise from fires (centre) at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow
Z požárů v ropné rafinerii stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu, k němuž podle úřadů došlo v rámci rusko-ukrajinského konfliktu v Moskvě.Foto: Reuters – Stringer

Zajímavý příběh napsala liberální strana Jabloko. Přestože ji Nejvyšší soud v srpnu vyřadil z celostátní kandidátky, v Novgorodské oblasti podle průběžných výsledků překonala pětiprocentní hranici a získala 6,2 procenta hlasů pro regionální parlament.

„Mír, svoboda a život beze strachu – to jsou hodnoty, které rezonují v srdcích a duších lidí,“ uvedla novgorodská organizace strany.

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Symbol protestu

Právě Jabloko se v posledních týdnech stalo symbolem tichého protestu proti válce. Na sociálních sítích se šířila videa s jablky a část opozice vyzývala své příznivce, aby přišli k volebním místnostem v poledne. Šéfka Ústřední volební komise Ella Pamfilovová si z protestů veřejně utahovala.

„Radikální opozice se objevuje v poledne, hází po všech jablka, nosí zelené a tak dále,“ prohlásila. Následně celou akci označila za „naprosté selhání“.

Pamfilovová narážela na protestní akce odpůrců Kremlu, které se konaly během posledního dne hlasování. Exilová opozice vyzvala Rusy, aby přišli k volebním místnostem v pravé poledne a vytvořili fronty jako viditelný projev nesouhlasu s režimem.

Chairman of Russia's Yabloko party Rybakov votes in parliamentary election in St Petersburg
Předseda ruské politické strany Jabloko Nikolaj Rybakov odevzdává svůj hlas ve volební místnosti během závěrečného dne třídenních parlamentních voleb v Petrohradu v Rusku 20. září 2026. Nápis na hlasovacím lístku zní: „Jabloko. Za mír. N. Rybakov.“Foto: Reuters – Andrei Bok

Severní Korea či Evropa?

Kreml se sice snaží předstírat, že jde o „běžné“ volby, některé průběžné výsledky ale připomínají spíše výsledek v režimu typu Severní Koreje než klasickou volební soutěž.

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Například předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin získal po prvních sečtených okrscích v Saratovské oblasti více než 92 procent hlasů.

Jeho komunistický soupeř Denis Bulanov měl jen kolem čtyř procent.

Podívejte se, co před volbami predikoval spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just:

Spotlight Aktuálně.cz – Jiří Just, spolupracovník redakce v Moskvě, 18. září 2026. | Video: Tým Spotlight
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