Havlíček uvedl, že na Ukrajině bude jednat také o dodávkách letadel Skyfox

Součástí nadcházejících rozhovorů s ukrajinskými protějšky budou také možné dodávky letadel Skyfox, řekl v úterý cestou na Ukrajinu novinářům český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podrobnosti neuvedl. Havlíček cestuje do země, která se už pátým rokem brání ruské agresi, se zástupci asi pěti desítek firem z oblastí, jako jsou energetika, strojírenství nebo informatika.
Dvoudenní podnikatelská mise má nicméně podle ministra také svůj politický význam, kterým je vyjádření podpory napadené Ukrajině. Ministr novinářům připomněl, že má naplánovaná jednání se šéfem ukrajinské vlády Serhijem Koreckým i s vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem.
Ukrajina měla v minulosti zájem o lehké bitevníky L-159 ALCA z výzbroje české armády a s českou stranou o věci jednala. Letadla ukrajinští obránci chtěli využít k boji proti dronům, jež ruská armáda prakticky každou noc vysílá na cíle na Ukrajině.
Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec předání těchto strojů odmítla s tím, že je vojáci potřebují. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč minulý měsíc řekl, že to už je uzavřená věc. V této souvislosti však zmínil právě možné dodávky letounů L-39 Skyfox.
Cílem mise podle Havlíčka je, aby české produkty uspěly na ukrajinském trhu a aby se české firmy podílely na poválečné rekonstrukci země. Zájem podnikatelů o cestu byl velký, zdůraznil ministr s tím, že kvůli mimořádnému zájmu a omezené kapacitě mise se na desítky firem vůbec nedostalo.
Havlíček uvedl, že jeho úřad nabízí ukrajinské straně jako humanitární dar nejen poskytnutí 3D tiskáren, ale například také pěti lokomotiv, o které ukrajinská strana stála. Soupravy ukrajinské železnice jsou totiž častým cílem ruských útoků.
Nadcházející jednání s ukrajinskými představiteli se budou týkat převážně byznysu, infrastruktury, technologií a budoucí rekonstrukce Ukrajiny. Ministr navštíví dvě až tři města, setkat by se měl se zástupci tamních regionálních správ. Podnikatelé se zúčastní dvou podnikatelských fór.
Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle MPO mezi lety 2023 a 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni vyvezli čeští exportéři zboží za asi 63,2 miliardy korun, Ukrajina do tuzemska vyvezla zboží za 38,8 miliardy.
Oproti roku 2023 export na Ukrajinu vzrostl o 40,9 procenta. Ukrajina je tak podle Tomáše Kopečného z Hospodářské komory pro české firmy stále významnějším trhem.
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