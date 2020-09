Havárie obřího trajektu Estonia po 26 letech. Díra v trupu může přinést nový důkaz

Estonsko, Švédsko a Finsko budou vyhodnocovat nové důkazy ke ztroskotání trajektu Estonia. Katastrofa se stala přesně před 26 lety a zemřelo při ní 852 lidí. Šlo o největší poválečné lodní neštěstí v Evropě.

Trajekt s 803 cestujícími a 186 členy posádky se potopil na rozbouřeném Baltském moři v noci na 28. září 1994. Podle oficiální zprávy se tak stalo poté, co trajektu kvůli nedostatečné údržbě odpadl přední příklop a voda se přes otevřenou příď dostala na palubu s auty. Nicméně televizní dokument odvysílaný k dnešnímu 26. výročí neštěstí ukázal, že ve vraku lodi na pravé straně trupu lodi je čtyřmetrová díra, informovala agentura Reuters.

"Estonsko, Finsko a Švédsko se dohodly, že ověří nové informace z dokumentu," uvedli ministři zahraničí těchto tří zemí ve společném, dnes zveřejněném prohlášení.

V důsledku televizního dokumentu někteří přeživší a příbuzní obětí lodní katastrofy žádají nové nezávislé vyšetřování ztroskotání trajektu. Objevily se také nové spekulace ohledně příčiny nehody.

Existence "díry v trupu byla přes léta odmítána," řekl Kent Härstedt, který nehodu přežil a který býval poslancem švédského parlamentu. "To, co se dnes objevilo, vyvolává další otázky - proč nebyla ta díra zahrnuta do oficiálního vyšetřování?" ptal se na tiskové konferenci.

Bývalý prokurátor Margus Kurm v pondělí ve veřejnoprávní společnosti ERR řekl, že trajekt mohl ztroskotat v důsledku srážky s ponorkou. Kurm byl šéfem výboru, který příčiny neštěstí zkoumal v letech 2005 až 2009.