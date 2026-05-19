Hasiči v Kalifornii bojují s lesním požárem, úřady nařídily evakuaci

Úřady v jižní Kalifornii kvůli požáru porostu v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí, informuje agentura AP, podle níž požár ohrožuje domy v oblasti Simi Valley.
Požár Sandy se začal šířit v pondělí pozdě dopoledne místního času (večer SELČ) v údolí Simi Valley, zhruba 48 kilometrů severozápadně od Los Angeles. O několik hodin později zachvátil zhruba 200 hektarů půdy a poškodil nejméně jeden dům, uvedl hasičský sbor okresu Ventura.
Evakuace byla nařízena obyvatelům několika částí města Simi Valley, které leží ve stejnojmenném údolí a kde žije přibližně 125 tisíc lidí. Podle šéfa hasičů Scotta Dettorreho by se šíření požárů mohlo zpomalit v noci, kdy podle předpovědí bude slábnout vítr. Nyní hasiči plameny hasí pomocí vrtulníků.
Několik kilometrů vzdálená prezidentská knihovna a muzeum Ronalda Reagana byla kvůli požáru uzavřena. Příčinu požáru úřady vyšetřují.
Hasiči zároveň bojují s požárem na kalifornském ostrově Santa Rosa, který zachvátil 39 kilometrů čtverečních a kvůli němuž muselo být evakuováno 11 zaměstnanců národního parku. Plameny zničily chatu a kůlnu, ale oběti hlášeny nejsou.
Stíhaný polský exministr uprchnul do USA díky americkému diplomatovi
Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters.
Střelba na islámské centrum v San Diegu si vyžádala pět mrtvých
Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si v pondělí vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí útočníci jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informovaly ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění nejméně 18 lidí.
ŽIVĚ Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání".
Co to sakra je, nevěřili ve Švédsku. Čechům teď závidí matematiku pro čtvrtfinále
3:0 po 13 minutách. Český nástup do pondělního zápasu hokejového mistrovství světa zaskočil vedle trenéra národního týmu Radima Rulíka i švédská média. Ta rozebírala také to, co česká výhra 4:3 znamená pro klíčové čtvrtfinále.