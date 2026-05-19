19. 5.
Zahraničí

Hasiči v Kalifornii bojují s lesním požárem, úřady nařídily evakuaci

ČTK

Úřady v jižní Kalifornii kvůli požáru porostu v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí, informuje agentura AP, podle níž požár ohrožuje domy v oblasti Simi Valley.

A wildfire known as the Sandy Fire, in Simi Valley
Podle šéfa hasičů Scotta Dettorreho by se šíření požárů mohlo zpomalit v noci, kdy podle předpovědí bude slábnout vítr. Nyní hasiči plameny hasí pomocí vrtulníků. (Požár Sandy v jižní Kalifornii, pondělí 18. května)Foto: REUTERS
Požár Sandy se začal šířit v pondělí pozdě dopoledne místního času (večer SELČ) v údolí Simi Valley, zhruba 48 kilometrů severozápadně od Los Angeles. O několik hodin později zachvátil zhruba 200 hektarů půdy a poškodil nejméně jeden dům, uvedl hasičský sbor okresu Ventura.

Evakuace byla nařízena obyvatelům několika částí města Simi Valley, které leží ve stejnojmenném údolí a kde žije přibližně 125 tisíc lidí. Podle šéfa hasičů Scotta Dettorreho by se šíření požárů mohlo zpomalit v noci, kdy podle předpovědí bude slábnout vítr. Nyní hasiči plameny hasí pomocí vrtulníků.

Několik kilometrů vzdálená prezidentská knihovna a muzeum Ronalda Reagana byla kvůli požáru uzavřena. Příčinu požáru úřady vyšetřují.

Hasiči zároveň bojují s požárem na kalifornském ostrově Santa Rosa, který zachvátil 39 kilometrů čtverečních a kvůli němuž muselo být evakuováno 11 zaměstnanců národního parku. Plameny zničily chatu a kůlnu, ale oběti hlášeny nejsou.

Video: Hasičský záchranný sbor České republiky
