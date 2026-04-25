Hasiči na severu Japonska bojují s lesními požáry, evakuovaly se tisíce lidí

Více než tisícovka hasičů na severu Japonska už čtvrtý den v řadě bojuje s dvěma lesními požáry, které se přibližují k obytným oblastem a kvůli kterým se muselo evakuovat více než 3000 obyvatel. Celková rozloha zasažené oblasti je třetí největší v dějinách země, napsala dnes agentura Reuters.
První požár vypukl ve středu v horské oblasti a druhý, který vznikl nedaleko, ohrožoval obytné čtvrti ve městě Ocuči v prefektuře Iwate. Úřady uvedly, že dosud bylo poškozeno nebo zničeno osm budov, včetně jednoho obytného domu, a že nejsou žádní mrtví ani zranění.
Plameny dosud spálily asi 730 hektarů, kvůli čemuž se muselo evakuovat 3233 lidí, tedy asi třetina obyvatel Ocuči. Město navíc stále tíží vzpomínka na zemětřesení a cunami z března 2011, kdy přišlo o téměř desetinu obyvatel.
"Nemohu dopustit, aby lidé znovu přišli o své domovy poté, co o ně už jednou kvůli cunami přišli," řekl starosta Kozo Hirano, podle nějž město požádá o pomoc jiné úřady. "Tato oblast nehořela ani po katastrofě z roku 2011. Cunami sice přišlo, ale nebyl tu žádný požár," řekla jedna z evakuovaných, 76letá Taeko Kadžikiová.
Hornatý terén, suché počasí a vítr ztěžují hasičům práci. V hašení jim pomáhali japonští vojáci a vrtulníky, které ze vzduchu shazovaly vodu ve snaze zastavit postup plamenů. "Půda je tak suchá, že se požáry neustále rozhořívají. Jeden uhasíme a hned musíme hasit další a tak pořád dokola," řekl dobrovolný hasič Masaši Kikuči. Podle meteorologů by v této oblasti příští týden nemělo pršet.
Ačkoli Japonsko ve srovnání s jinými částmi světa zažívá poměrně málo lesních požárů, klimatické změny zvýšily jejich četnost, píše Reuters. Je to zejména proto, že jarní měsíce jsou před obdobím dešťů teplé a suché, navíc v oblasti oheň rozdmýchává vítr.
Rozloha hořícíco území okolo Ocuči je podle oficiálních údajů třetí největší, hned po loňském velkém lesním požáru v nedalekém městě Ofunato, který zničil asi 3370 hektarů, a požáru ve městě Kuširo na ostrově Hokkaidó, jenž v roce 1992 spálil 1030 hektarů půdy.
"Už nebudu poslancem." Orbán opouští maďarský parlament
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz drtivě prohrála parlamentní volby, v sobotu prohlásil, že se vzdá svého poslaneckého mandátu. Bude prý více užitečný při reorganizaci národního tábora. S odkazem na Orbánovo video zveřejněné na sociální síti Facebook o tom informuje agentura MTI.
Skvělý Schick. Dvěma góly zařídil vítězství a dosáhl na další výrazný milník
Český útočník Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek.
Reaktor v Černobylu se do poslední minuty bránil. Zlomily ho socialistické závazky...
O černobylské tragédii, od níž v neděli uplyne 40 let, se právě před deseti lety rozpovídala tehdejší ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Reálný počet obětí podle ní zdaleka nebyl tak vysoký, jak je lidem podsouváno. „Nezlehčuji tragédii černobylské havárie či utrpení postižených, hlavně kvůli nim bychom ale tohle neštěstí měli vnímat v jeho skutečném rozměru,“ uvedla.
ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
West Ham velebí Součka, nasměroval ho k důležité výhře. Kinský má první čisté konto
Tomáš Souček pomohl pátým gólem v této sezoně anglické fotbalové ligy West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem.