Hašek: Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Gólman vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi

Je jedním z nejlepších brankářů hokejové historie. Dnes bojuje proti tomu, aby se sport stal nástrojem ruské propagandy. Dlouhodobě kritizuje NHL za to, že v ní mohou působit ruští hráči včetně Alexandra Ovečkina, který v minulosti veřejně podporoval Vladimira Putina. V pořadu Spotlight hovoří Dominik Hašek o kritice, o politické kariéře a vzpomíná na své období v ruském Spartaku Moskva v KHL.
Podle legendárního gólmana slouží hráči v čele s Alexandrem Ovečkinem jako reklama na ruskou agresi na Ukrajině. Hašek zdůraznil, že vina leží nejen na vedení soutěže, ale především na zámořských politicích. „Nekritizuji pouze NHL. Kritizuji politiky a zákonodárce v USA a Kanadě, kteří dávno měli nastavit jasná pravidla,“ prohlásil Hašek.
Známý kritik Kremlu se vyjádřil i k výhrůžkám od bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. „Pokud vás kritizuje člověk, který je podporovatelem největšího současného zločince Putina, znamená to, že svoji práci děláte dobře,“ reagoval Hašek.
Vzpomněl také na angažmá ve Spartaku Moskva z ročníku 2010/2011, kdy odmítl pozvání na akci s Putinem. „Radši jsem šel s kamarády do Českého domu na pivo. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, co je to za zrůdu a kolik bolesti ve světě způsobí,“ poznamenal.
Olympijský vítěz odmítá tvrzení, že by se sport neměl míchat s politikou. „Každá země bez výjimky využívá úspěchy svých občanů k dosažení svých cílů. Sport a politika jsou neoddělitelné,“ zdůraznil Hašek, který opakovaně navštěvuje Ukrajinu a podporuje tamní dětský hokej.
Po předloňské kandidatuře do Senátu nevyloučil ani další vstup do veřejného dění. „V žádném případě nevylučuji, že do politiky se nějak budu chtít zapojit,“ uzavřel.
Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–03:40 – Dominik Hašek kritizuje NHL za to, že umožňuje ruským sportovcům, jako je Alexandr Ovečkin, pokračovat v kariéře navzdory ruské agresi na Ukrajině a Ovečkinově podpoře Vladimíra Putina.
08:20–16:00 – Hašek upřesňuje, že kritizuje především NHL a zákonodárce v USA a Kanadě, kteří nastavují pravidla a umožňují ruským sportovcům být reklamou na ruskou válku. V souvislosti s tím zmínil, že se mu dostalo výhrůžek od bývalého ruského prezidenta Medveděva.
17:40–26:30 – Během svého působení v Moskvě v roce 2011 Hašek cítil silné propojení sportu s politikou, zejména kvůli státní podpoře hokeje v Rusku. Odmítl také dvě pozvání na párty s tehdejším premiérem Putinem, a to z osobních důvodů, aniž by tušil, jaká bude Putinova budoucí role.
26:32–30:00 – Dominik Hašek aktivně podporuje Ukrajinu, navštívil ji čtyřikrát a pomáhal s humanitárními konvoji a otevíráním nemocnic. Apeluje na rodiče a trenéry, aby podporovali dětský hokej na Ukrajině a zabránili jeho zániku, zdůrazňuje význam morální podpory a PR.
30:03–konec – V minulosti kandidoval do Senátu s podporou TOP 09, ale není členem žádné politické strany. Nevylučuje budoucí politickou kariéru, pokud by cítil, že může smysluplně přispět a byl potřebný, ale musí to sladit se svým rodinným životem.