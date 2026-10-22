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Hašek: Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Gólman vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi

Spotlight Aktuálně.cz - bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, 21. října 2026.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Je jedním z nejlepších brankářů hokejové historie. Dnes bojuje proti tomu, aby se sport stal nástrojem ruské propagandy. Dlouhodobě kritizuje NHL za to, že v ní mohou působit ruští hráči včetně Alexandra Ovečkina, který v minulosti veřejně podporoval Vladimira Putina. V pořadu Spotlight hovoří Dominik Hašek o kritice, o politické kariéře a vzpomíná na své období v ruském Spartaku Moskva v KHL.

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Podle legendárního gólmana slouží hráči v čele s Alexandrem Ovečkinem jako reklama na ruskou agresi na Ukrajině. Hašek zdůraznil, že vina leží nejen na vedení soutěže, ale především na zámořských politicích. „Nekritizuji pouze NHL. Kritizuji politiky a zákonodárce v USA a Kanadě, kteří dávno měli nastavit jasná pravidla,“ prohlásil Hašek.

Známý kritik Kremlu se vyjádřil i k výhrůžkám od bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. „Pokud vás kritizuje člověk, který je podporovatelem největšího současného zločince Putina, znamená to, že svoji práci děláte dobře,“ reagoval Hašek.

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Vzpomněl také na angažmá ve Spartaku Moskva z ročníku 2010/2011, kdy odmítl pozvání na akci s Putinem. „Radši jsem šel s kamarády do Českého domu na pivo. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, co je to za zrůdu a kolik bolesti ve světě způsobí,“ poznamenal.

Olympijský vítěz odmítá tvrzení, že by se sport neměl míchat s politikou. „Každá země bez výjimky využívá úspěchy svých občanů k dosažení svých cílů. Sport a politika jsou neoddělitelné,“ zdůraznil Hašek, který opakovaně navštěvuje Ukrajinu a podporuje tamní dětský hokej.

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Po předloňské kandidatuře do Senátu nevyloučil ani další vstup do veřejného dění. „V žádném případě nevylučuji, že do politiky se nějak budu chtít zapojit,“ uzavřel.

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Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká byla jeho hlavní témata?

Začátek–03:40 Dominik Hašek kritizuje NHL za to, že umožňuje ruským sportovcům, jako je Alexandr Ovečkin, pokračovat v kariéře navzdory ruské agresi na Ukrajině a Ovečkinově podpoře Vladimíra Putina.

08:20–16:00 – Hašek upřesňuje, že kritizuje především NHL a zákonodárce v USA a Kanadě, kteří nastavují pravidla a umožňují ruským sportovcům být reklamou na ruskou válku. V souvislosti s tím zmínil, že se mu dostalo výhrůžek od bývalého ruského prezidenta Medveděva.

17:40–26:30 – Během svého působení v Moskvě v roce 2011 Hašek cítil silné propojení sportu s politikou, zejména kvůli státní podpoře hokeje v Rusku. Odmítl také dvě pozvání na párty s tehdejším premiérem Putinem, a to z osobních důvodů, aniž by tušil, jaká bude Putinova budoucí role.

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26:32–30:00 – Dominik Hašek aktivně podporuje Ukrajinu, navštívil ji čtyřikrát a pomáhal s humanitárními konvoji a otevíráním nemocnic. Apeluje na rodiče a trenéry, aby podporovali dětský hokej na Ukrajině a zabránili jeho zániku, zdůrazňuje význam morální podpory a PR.

30:03–konec – V minulosti kandidoval do Senátu s podporou TOP 09, ale není členem žádné politické strany. Nevylučuje budoucí politickou kariéru, pokud by cítil, že může smysluplně přispět a byl potřebný, ale musí to sladit se svým rodinným životem.

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