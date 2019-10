Kauza, kterou řeší i Trump. Choť diplomata srazila mladého Brita, pak prchla do USA

"Prosím, jezděte vlevo," žádá žlutá cedule řidiče, kteří by projížděli po silnicí B4031 v anglickém hrabství Northamptonshire. Výstražný text tu ještě donedávna nestál. Objevil se až po tragické nehodě z konce srpna, při které zahynul devatenáctiletý mladík Harry Dunn.

Brit tragicky zemřel na motorce, když ho na této silnici srazilo auto. Neštěstí způsobila řidička, která jela po nesprávné straně - vpravo. Za volantem seděla manželka amerického diplomata působícího ve Velké Británii Anne Sacoolasová.

Dvaačtyřicetiletá žena se ten den vracela z návštěvy vojenské základny RAF Croughton v Northamptonshire. Na sedadle spolujezdce vezla podle informací britského deníku The Telegraph svého dvanáctiletého syna.

Sacoolasová, která v Británii pobývala s rodinou teprve asi tři týdny, přiznala, že jela po špatné straně vozovky. S vyšetřovateli zpočátku spolupracovala, pak ale díky diplomatické imunitě Británii nečekaně opustila a odjela do rodných Spojených států.

Policisté přitom tvrdí, že je přesvědčovala, že Británii neopustí. Tragédie tak nabyla i politického rozměru a způsobila napětí v americko-britských vztazích.

Nejasnosti ohledně imunity

Rodiče tragicky zesnulého chlapce - Charlotte Charlesová a Tim Dunn - se dovolávají spravedlnosti. "Proč to trvá tak dlouho? Zítra to bude sedm týdnů, co jsme přišli o našeho chlapce. A máme pocit, že ona (Sacoolasová - pozn. red.) měla hned na začátku vystoupit s nějakým prohlášením, a ne místo toho nasednout do letadla a prchnout domů," řekl v pondělí Dunn starší v pořadu americké televize CBS.

Sacoolasová má jako choť diplomata na imunitu nárok. O jejím odebrání musí rozhodnout Spojené státy. Britské ministerstvo zahraničí po tragédii opakovaně tlačilo na Američany, aby jí diplomatickou imunitu zrušili. V neděli resort oznámil, že už byla ochrany zbavena, USA ale tuto informaci zatím nepotvrdily.

Charlesová nicméně situaci označuje za zneužití diplomatické imunity a hovoří o nelidskosti. Tragická situace prý ze všeho nejvíce zasáhla Harryho dvojče Nialla.

V případě, že by se na Sacoolasovou ochrana už nevztahovala, měl by začít soudní proces. Americká televize CNN napsala, že advokát Sacoolasové kontaktoval mluvčího rodiny oběti, aby se domluvil na úvodních schůzkách mezi právníky. Současně dodal, že by se manželka diplomata chtěla setkat s rodinou Harryho Dunna.

"Čekala ve vedlejší místnosti"

K tomu měly obě strany poměrně nečekaně příležitost toto úterý. Charlesová a Dunn se sami vydali do USA. Chtěly naléhat na tamní úřady, aby řidičku, která nehodu způsobila, přinutily k návratu do Británie. Rodiče dokonce přijal americký prezident Donald Trump.

Během schůzky se dvojice dozvěděla, že se v Bílém domě, sídle prezidenta USA, nachází i Sacoolasová. Vyčkávala ve vedlejší místnosti. "Tu šokující zprávu jsme se dozvěděli krátce poté, co jsme vešli do místnosti: Anne Sacoolasová byla v budově a byla ochotná se s námi sejít," vylíčila Charlesová.

Setkání s ní, které Trump dvojici nabídl, ale rodiče odmítli. Novinářům pak vysvětlili, že se s ženou nesešli, protože bez přítomnosti právníků by to nebylo vhodné. S Američankou se navíc chtějí potkat jedině na britské půdě.

V pondělí, ještě před pozváním do Bílého domu, uspořádali Charlesová s Dunnem tiskovou konferenci, na které vyzvali Trumpa, aby pomohl najít spravedlnost pro jejich syna. "Té noci se stala nehoda, ta dáma udělala chybu, zabila našeho syna. Nechtěla ho zabít, nechtěla způsobit nehodu, ale nejde přece odejít a myslet si, že se nic nestalo," řekl otec mladíka.

Šéf Bílého domu ale vzkázal, že postoj Spojených států se nezměnil a že diplomatova manželka se do Británie nevrátí.

V úterý pak rodiče vystoupili ve zmiňovaném pořadu televize CBS, kde zavzpomínali na poslední chvíle se svým synem. "Harry, dají ti sedativa. Je to pro tebe to nejlepší. Budeš v pořádku. Uvidíme se později v nemocnici," vzpomínal otec, co řekl svému synovi na místě nehody. Tehdy s ním mluvil naposledy.

