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Zahraničí

Harry a Meghan se chystají zpět do Británie. Královské povinnosti ale neobnoví

ČTK

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovaly ve středu britský deník The Telegraph a magazín People.

Princ Harry a Meghan Markle
Princ Harry a Meghan MarkleFoto: Seth Wenig – ČTK / AP / Seth Wenig
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Rodina se podle listu The Telegraph usadí v soukromém domě mimo Londýn, který nebude spojen s královskými povinnostmi. Podrobnosti o bydlišti ani škole dětí nejsou kvůli jejich soukromí známé. Británie by se podle zdrojů listu měla na delší dobu stát jejich hlavním domovem, zatím ale není rozhodnuto, zda půjde o trvalý přesun. Harry a Meghan si ponechají také své domy v kalifornském Montecitu a Portugalsku.

Návrat do Británie podle současných plánů neznamená obnovení jejich oficiálních rolí v královské rodině. Harry a Meghan nadále zůstávají soukromými osobami a nepracujícími členy monarchie, jak se dohodli při odchodu z královských povinností v roce 2020. Podle britských médií ale případné budoucí zapojení do veřejných rolí nelze zcela vyloučit.

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Král Karel III. se o plánovaném přesunu dozvěděl v neděli. Podle magazínu People vítá možnost trávit více času se synem, snachou a vnoučaty. O plánovaném stěhování byli informováni také princ William a princezna Kate.

Harry a Meghan se přestěhovali do Kalifornie v roce 2020. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

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Případný návrat do Británie v uplynulých letech komplikoval spor o Harryho policejní ochranu. Princ opakovaně uvedl, že se necítí bezpečně, aby do Británie přivedl manželku a děti bez odpovídajícího zabezpečení. Britské úřady mu policejní ochranu dosud neposkytly.

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