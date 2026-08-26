Aby se děti víc vídaly s dědečkem. Harry a Meghan jsou zpět v Británii, rodinu zaskočili

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Informovala o tom britská média, včetně stanice BBC.
Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří již nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne, uvedl list The Daily Telegraph. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.
Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny, uvedla agentura Reuters. Jejich děti, sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy.
Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.
O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví. Harry mezitím však dal jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem – zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále léčí z rakoviny.
Pár odjel do USA v roce 2020 poté, co se manželé vzdali oficiálních královských povinností, aby se mohli věnovat svým kariérám. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle Reuters zůstává i nadále velmi špatný.
Podle informací médií se však v posledních měsících vztahy s jeho panovníkem zlepšily. Jako důkaz vřelejších vztahů uvádí Reuters například návštěvu Harryho rodiny u Karla III., při které viděl britský král poprvé od roku 2022 svá vnoučata.
Mohlo by vás také zajímat: Záběry jako z katastrofického filmu. Po masivním sesuvu půdy přišla blesková povodeň
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů
Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.