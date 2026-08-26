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Aby se děti víc vídaly s dědečkem. Harry a Meghan jsou zpět v Británii, rodinu zaskočili

ČTK
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Princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Informovala o tom britská média, včetně stanice BBC.

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová
Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová. Archivní foto.Foto: Reuters – HENRY NICHOLLS
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Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří již nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne, uvedl list The Daily Telegraph. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.

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Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny, uvedla agentura Reuters. Jejich děti, sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy.

Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.

O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví. Harry mezitím však dal jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem – zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále léčí z rakoviny.

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Pár odjel do USA v roce 2020 poté, co se manželé vzdali oficiálních královských povinností, aby se mohli věnovat svým kariérám. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

Podle informací médií se však v posledních měsících vztahy s jeho panovníkem zlepšily. Jako důkaz vřelejších vztahů uvádí Reuters například návštěvu Harryho rodiny u Karla III., při které viděl britský král poprvé od roku 2022 svá vnoučata.

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