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Zahraničí

Harry a Meghan jsou v Bruselu. „Hluboce zdrcená“ vévodkyně zrušila plánovaný projev

ČTK
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Manželka prince Harryho, Meghan Markleová, nakonec nevystoupí na zasedání Evropského parlamentu v Bruselu věnovaném otázkám bezpečnosti dětí na internetu. Mělo jít o její první veřejné vystoupení od chvíle, kdy byl její otec Thomas Markle minulý týden obviněn z držení dětské pornografie. V parlamentu nakonec vystoupil jen princ Harry.

Princ Harry a Meghan Markle
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, kteří Brusel navštívili jako pár poprvé, se mají připojit k Metsolaové při slavnostním otevření výstavy na počest památky dětí, které přišly o život v důsledku online hrozeb. Foto: Seth Wenig – ČTK / AP / Seth Wenig
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Vévodkyně ze Sussexu, celá v černém, prošla s manželem po červeném koberci před vchodem do parlamentu, kde dvojici přivítala jeho předsedkyně Roberta Metsolaová, napsala agentura AFP.

Deník The Daily Telegraph uvedl, že Meghan, která minulý měsíc ve svém prohlášení vyjádřila, že je „hluboce zdrcena“ obviněními vznesenými proti jejímu otci, se necítila „dostatečně silná“, aby na akci vystoupila, jak se původně plánovalo.

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Minulý týden 82letého Thomase Marklea zadržela federální policie, která jej obvinila z držení dětské pornografie včetně fotografií, na kterých je zachycen s nezletilými dívkami. Podle stanice BBC je Markle nyní v domácím vězení a je elektronicky sledován.

V prohlášení z minulého měsíce Markleová uvedla, že o obviněních vůči svému otci věděla již od roku 2018. Zároveň vysvětlila, že mu neumožnila kontakt se svými dětmi, sedmiletým Archiem a pětiletou Lilibet, aby je ochránila.

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Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, kteří Brusel navštívili jako pár poprvé, se mají připojit k Metsolaové při slavnostním otevření výstavy na počest památky dětí, které přišly o život v důsledku online hrozeb.

Evropská komise letos v září navrhla EU Kids Act, podle kterého by například pro děti mladší 13 let měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet.

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