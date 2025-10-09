Hamás vyhlásil konec války, uvedl jeden z jeho vůdců

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy.
V Izraeli se ve čtvrtek večer schází vláda kvůli schvalování dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutí Hamás v Pásmu Gazy a propuštění tam zadržovaných rukojmích. Před tím o dohodě, kterou zprostředkovaly Spojené státy a další země, jednal izraelský bezpečnostní kabinet, tedy užší vládní grémium, v němž zasedají zejména ministři odpovědní za zahraniční, bezpečnostní či obrannou politiku.
V rámci dohody budou propuštěny všechny palestinské ženy a děti, které Izrael zadržuje, a otevřen hraniční přechod v Rafahu mezi Pásmem Gazy a Egyptem, a to oběma směry, prohlásil Hajja. Výměnou ze propuštěné rukojmí má být dle dřívějších informací propuštěno 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.
Návrh dohody podle izraelské stanice Channel 12 uvádí, že propuštěno bude 20 živých rukojmích a návrat těl 28 mrtvých rukojmích s tím, že teroristické hnutí Hamás podle stanice potvrdilo jména 20 žijících. Trump ve čtvrtek uvedl, že očekává propuštění v pondělí nebo úterý. Najít těla některých mrtvých rukojmích ale podle něj nebude snadné.
Mluvčí izraelské vlády ve čtvrtek uvedla, že příměří začne do 24 hodin od dnešního zasedání kabinetu, který má dohodu potvrdit za izraelskou stranu. V průběhu dalších 72 hodin mají být propuštěni rukojmí.
První fáze se soustředí zastavení bojů, propuštění rukojmí a částečné stažení izraelské armády v oblastech Pásma Gazy. Další body Trumpova plánu včetně odzbrojení Hamásu a budoucí správy pásma se mají diskutovat posléze.
Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.
Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.