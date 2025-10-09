Zahraničí

Hamás vyhlásil konec války, uvedl jeden z jeho vůdců

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Hnutí Hamás vyhlásilo konec války a začátek trvalého příměří, uvedl to podle agentury Reuters jeden z vůdců hnutí a jeho vyjednavač Chalíl Hajja. Hnutí podle něj dostalo záruky od USA, arabských států, které zprostředkovávají jednání, a Turecka, že válka byla trvale ukončena.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy.

V Izraeli se ve čtvrtek večer schází vláda kvůli schvalování dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutí Hamás v Pásmu Gazy a propuštění tam zadržovaných rukojmích. Před tím o dohodě, kterou zprostředkovaly Spojené státy a další země, jednal izraelský bezpečnostní kabinet, tedy užší vládní grémium, v němž zasedají zejména ministři odpovědní za zahraniční, bezpečnostní či obrannou politiku.

Související

V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu

V rámci dohody budou propuštěny všechny palestinské ženy a děti, které Izrael zadržuje, a otevřen hraniční přechod v Rafahu mezi Pásmem Gazy a Egyptem, a to oběma směry, prohlásil Hajja. Výměnou ze propuštěné rukojmí má být dle dřívějších informací propuštěno 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

Návrh dohody podle izraelské stanice Channel 12 uvádí, že propuštěno bude 20 živých rukojmích a návrat těl 28 mrtvých rukojmích s tím, že teroristické hnutí Hamás podle stanice potvrdilo jména 20 žijících. Trump ve čtvrtek uvedl, že očekává propuštění v pondělí nebo úterý. Najít těla některých mrtvých rukojmích ale podle něj nebude snadné.

Mluvčí izraelské vlády ve čtvrtek uvedla, že příměří začne do 24 hodin od dnešního zasedání kabinetu, který má dohodu potvrdit za izraelskou stranu. V průběhu dalších 72 hodin mají být propuštěni rukojmí.

První fáze se soustředí zastavení bojů, propuštění rukojmí a částečné stažení izraelské armády v oblastech Pásma Gazy. Další body Trumpova plánu včetně odzbrojení Hamásu a budoucí správy pásma se mají diskutovat posléze.

Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

 
Mohlo by vás zajímat

"Bránili bychom Finsko proti ruské invazi." Trump kárá Španělsko a hrozí Putinovi

"Bránili bychom Finsko proti ruské invazi." Trump kárá Španělsko a hrozí Putinovi

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Benjamin Netanjahu Palestina Gaza

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Česko - Chorvatsko 0:0. Perišičova tutovka vystrašila Čechy, drama jde do finiše

ŽIVĚ
Česko - Chorvatsko 0:0. Perišičova tutovka vystrašila Čechy, drama jde do finiše

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Chorvatskem.
Aktualizováno před 15 minutami
"Bránili bychom Finsko proti ruské invazi." Trump kárá Španělsko a hrozí Putinovi

ŽIVĚ
"Bránili bychom Finsko proti ruské invazi." Trump kárá Španělsko a hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 17 minutami
Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý, prohlásil americký prezident Donald Trump. Věří, že příměří v Gaze povede k trvalému míru.
před 25 minutami
Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

Trump prohlásil v Bílém domě při návštěvě finského prezidenta Alexandera Stubba, kterému slíbil, že v případě ruské invaze je bude USA bránit.
Aktualizováno před 48 minutami
V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

Úřad izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga očekává, že americký prezident Donald Trump bude v neděli v Jeruzalémě.
před 57 minutami
"Politická mrtvola" ožívá. Do čela spravedlnosti má nakročeno pučista z Lán

"Politická mrtvola" ožívá. Do čela spravedlnosti má nakročeno pučista z Lán

Jeronýmu Tejc se stal známým především v souvislosti s nepovedeným Lánským pučem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hamás vyhlásil konec války, uvedl jeden z jeho vůdců

Hamás vyhlásil konec války, uvedl jeden z jeho vůdců

Hamás vyhlásilo konec války a začátek trvalého příměří, uvedl to podle agentury Reuters jeden z vůdců hnutí a jeho vyjednavač Chalíl Hajja.
Další zprávy