Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

před 1 hodinou
V době, kdy Spojené státy začínají prosazovat své budoucí plány pro Gazu, se Hamás podle místních obyvatel snaží rozšířit svou kontrolu nad územím, od regulace cen kuřat až po vybírání poplatků za cigarety. To však mezi jednotlivými aktéry vyvolává rostoucí pochybnosti o tom, zda se teroristické hnutí skutečně vzdá své autority, jak přislíbilo.
Na pozadí budov zničených během izraelských pozemních a vzdušných operací v severní části pásma Gazy se lidé snaží získat potravu rybařením.
Na pozadí budov zničených během izraelských pozemních a vzdušných operací v severní části pásma Gazy se lidé snaží získat potravu rybařením. | Foto: Reuters

Krátce po podepsaném příměří, jež vstoupilo v platnost minulý měsíc, Hamás rychle obnovil kontrolu nad oblastmi, ze kterých se Izrael stáhl. Hamás zabil desítky Palestinců, které obvinil ze spolupráce s Izraelem, z krádeží nebo jiných zločinů. Zahraniční mocnosti požadují, aby se hnutí odzbrojilo a opustilo vládu. Dosud se však nedohodly, kdo jej u vlády nahradí.

Dvanáct obyvatel Gazy uvádí, že stále silněji pociťují rostoucí kontrolu Hamásu v každodenním životě. Podle nich úřady dohlížejí na veškeré zboží vstupující do oblastí pod vládou Hamásu, vybírají poplatky za některé soukromé dovozy, včetně pohonných hmot a cigaret, a pokutují obchodníky podezřelé z příliš vysokých cen. Tyto praktiky potvrdilo deset obyvatel Gazy, včetně tří místních obchodníků.

Ismáíl Savábta, vedoucí mediálního oddělení vlády Hamásu, uvedl, že zprávy o zdanění cigaret a pohonných hmot jsou nepřesné a popřel, že by vláda jakékoli daně zvyšovala.

Úřady pouze uskutečnily naléhavé humanitární a administrativní kroky a zároveň vynaložily těžké úsilí na kontrolu cen, uvedl Savábta. Zopakoval, že Hamás je připravený předat moc nové technokratické správě a uvedl, že jeho cílem je zabránit chaosu v Gaze: "Naším cílem je, aby předání moci probíhalo hladce".

Hátem Abú Dalál, majitel obchodního centra v Gaze, uvedl, že ceny jsou vysoké, jelikož do Gazy nepřichází dostatek zboží. Vládní zástupci se podle něj snažili vnést do ekonomiky řád, objížděli oblast, kontrolovali zboží a stanovovali ceny.

Mohammed Chalífa, který zrovna nakupoval v oblasti Nusejrát v centru Gazy, uvedl, že ceny se neustále mění navzdory pokusům o jejich regulaci. "Je to jako na burze. Ceny jsou vysoké. Nejsou žádné příjmy, situace je těžká. Život je náročný a zima se blíží," řekl.

