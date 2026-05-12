Hamás páchal systematické sexuální násilí na rukojmích, uvedla izraelská komise

Teroristické hnutí Hamás a další palestinské skupiny se dopustily systematického a rozsáhlého sexuálního násilí při útoku na Izrael 7. října 2023 i později, kdy ho páchaly na rukojmích unesených do Pásma Gazy. Uvádí to podle agentury AFP a stanice CNN v pondělí zveřejněná zpráva izraelské vyšetřovací komise.
„Po dvouletém nezávislém vyšetřování dospěla občanská komise k závěru, že sexuální a genderově podmíněné násilí bylo systematické a rozsáhlé při útoku 7. října i poté,“ uvedla komise zřízená speciálně pro vyšetřování sexuálních zločinů Hamásu. Útočníci Hamásu a dalších skupin znásilňovali a sexuálně mučili své oběti, aby „maximalizovali jejich bolest a utrpení“, píše se dále ve zprávě podle CNN. Podle ní byly oběťmi ženy, muži i děti.
Autoři třísetstránkové zprávy tohoto orgánu, založeného v listopadu 2023, uvádějí, že zkoumali více než 10 tisíc fotografií a videozáznamů z útoku a provedli více než 430 rozhovorů s přeživšími, svědky, bývalými rukojmími, experty a rodinnými příslušníky obětí. Videozáznamy si při útoku pořizovali i sami útočníci, mimo jiné kamerami upevněnými na těle.
Při překvapivém útoku Hamás a jeho spojenci zabili 7. října 2023 podle údajů agentury AFP 1221 lidí, převážně civilistů, a jako rukojmí unesli 251 osob, včetně 44 zabitých. Z 207 živých rukojmích jich 41 zemřelo v zajetí, poslední dvě desítky rukojmích byly propuštěny v říjnu 2025, kdy začalo platit zatím poslední příměří mezi Izraelem a Hamásem.
Zprávy o sexuálním násilí páchaném Hamásem na Izraelcích při útoku ze 7. října a po něm se objevily už dříve. Například v březnu 2024 zveřejnila zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro sexuální násilí v konfliktech Pramila Pattenová zprávu, v níž uvedla, že o tom existují jasné důkazy.
