Hamás páchal systematické sexuální násilí na rukojmích, uvedla izraelská komise

ČTK

Teroristické hnutí Hamás a další palestinské skupiny se dopustily systematického a rozsáhlého sexuálního násilí při útoku na Izrael 7. října 2023 i později, kdy ho páchaly na rukojmích unesených do Pásma Gazy. Uvádí to podle agentury AFP a stanice CNN v pondělí zveřejněná zpráva izraelské vyšetřovací komise.

Labyrint pod Gazou: Tunely, zbraně a tělo vojáka, které na cestu domů čekalo 11 let
Při překvapivém útoku Hamás a jeho spojenci zabili 7. října 2023 podle údajů agentury AFP 1221 lidí, převážně civilistů, a jako rukojmí unesli 251 osob, včetně 44 zabitých. (Tunely pod Gazou, které Hamás využíval k úkrytu a plánování útoků) Foto: Reuters
„Po dvouletém nezávislém vyšetřování dospěla občanská komise k závěru, že sexuální a genderově podmíněné násilí bylo systematické a rozsáhlé při útoku 7. října i poté,“ uvedla komise zřízená speciálně pro vyšetřování sexuálních zločinů Hamásu. Útočníci Hamásu a dalších skupin znásilňovali a sexuálně mučili své oběti, aby „maximalizovali jejich bolest a utrpení“, píše se dále ve zprávě podle CNN. Podle ní byly oběťmi ženy, muži i děti.

Autoři třísetstránkové zprávy tohoto orgánu, založeného v listopadu 2023, uvádějí, že zkoumali více než 10 tisíc fotografií a videozáznamů z útoku a provedli více než 430 rozhovorů s přeživšími, svědky, bývalými rukojmími, experty a rodinnými příslušníky obětí. Videozáznamy si při útoku pořizovali i sami útočníci, mimo jiné kamerami upevněnými na těle.

Při překvapivém útoku Hamás a jeho spojenci zabili 7. října 2023 podle údajů agentury AFP 1221 lidí, převážně civilistů, a jako rukojmí unesli 251 osob, včetně 44 zabitých. Z 207 živých rukojmích jich 41 zemřelo v zajetí, poslední dvě desítky rukojmích byly propuštěny v říjnu 2025, kdy začalo platit zatím poslední příměří mezi Izraelem a Hamásem.

Zprávy o sexuálním násilí páchaném Hamásem na Izraelcích při útoku ze 7. října a po něm se objevily už dříve. Například v březnu 2024 zveřejnila zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro sexuální násilí v konfliktech Pramila Pattenová zprávu, v níž uvedla, že o tom existují jasné důkazy.

Zdravotníci Lékařů bez hranic se podělili o své pocity po návratu do města Gaza. | Video: Lékaři bez hranic
Hory pokryl čerstvě napadaný sníh. Na Šumavě doprovází sněžení i prudký vítr

Na horách v Česku může v úterý napadnout sníh, přijdou i přízemní mrazíky

Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.

Russian President Vladimir Putin meets with Slovak Prime Minister Robert Fico in Moscow

Ruská televize si utahovala z Fica. „Zesměšňují lezení do zadku,“ míní expert

Cestu Roberta Fica do Moskvy využila ruská státní televize k pobavení diváků. „Dvorní novinář Kremlu“ Pavel Zarubin ve svém pořadu detailně sledoval zákulisí víkendové schůzky slovenského premiéra s Vladimirem Putinem a nešetřil ironickými poznámkami. Podle rusisty Karla Svobody jde o typický způsob, jakým Kreml ponižuje i ty zahraniční politiky, kteří se snaží vůči Rusku vystupovat vstřícně.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

