Hamás musí podle Trumpa přijmout mírovou dohodu do nedělní půlnoci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ). Podle šéfa Bílého domu je to pro Hamás poslední šance a pokud skupina dohodu nepřijme, zažije peklo.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Tak či onak však bude podle amerického prezidenta na Blízkém východě nastolen mír. Trump to v pátek napsal na své sociální síti Truth Social. Trumpův dvacetibodový plán na ukončení války v Pásmu Gazy uvádí, že se Hamás musí vzdát zbraní a nebude mít žádnou roli v budoucí správě oblasti. Izrael již plán přijal a na oficiální odpověď Hamásu se čeká.

Podle Trumpova plánu by měl Hamás v prvních 72 hodinách příměří propustit všechny rukojmí, čímž by skupina podle agentur přišla o svou jedinou vyjednávací páku. Předpokládá se, že v Pásmu Gazy je stále 48 unesených rukojmích, z nichž jen zhruba 20 je však naživu.

Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

USA, Donald Trump

Trump v pátek ve svém příspěvku uvedl, že Hamás má štěstí, že má poslední šanci uzavřít dohodu. Podle amerického prezidenta bylo od začátku války zabito již více než 25 tisíc ozbrojenců Hamásu a většina z těch zbývajících je nyní obklíčena. "Jen čekají, až řeknu teď, a jejich životy rychle vyhasnou," uvedl americký prezident s odkazem na "vojáky" Hamásu.

Zároveň vyzval palestinské civilisty, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Pásma Gazy, kde dostanou pomoc. Trump rovněž zdůraznil, že mírová dohoda ušetří životy zbývajících ozbrojenců Hamásu, pokud na ni skupina přistoupí.

"Násilí a krveprolití skončí. Propusťte rukojmí, všechny, včetně těl zemřelých, a to hned! Dohoda s Hamásem musí být uzavřena do nedělního večera, do šesté hodiny washingtonského času. Každá země se k tomu připojila. Pokud tato dohoda, která je poslední šancí, nebude uzavřena, propukne proti Hamásu peklo, jaké svět dosud neviděl," uvedl Trump s tím, že na Blízkém východě tak či onak bude nastolen mír.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael spustil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 66.200 lidí, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.

 
