Zahraničí

"Mám skvělou zprávu ohledně tvých akcií." Zlatá tečka pro zajatce Hamásu

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Dva roky po krvavém útoku teroristů z Hamásu se Noa Argamani a Avinatan Or znovu setkali. Pár, který se stal symbolem brutálních únosů ze 7. října 2023, byl tehdy násilně rozdělen. Ona se na svobodu dostala už loni v létě, on přežil více než 700 dní uvězněn v tunelech Gazy. Teď se v rámci výměny zajatců konečně dostal na svobodu.
Izraelský pár rukojmích se po zadržení Hamasem v Gaze znovu sešel | Video: Reuters

Izraelský pár byl unesen během teroristického útoku Hamásu 7. října 2023, když se účastnili hudebního festivalu Nova poblíž hranic s Pásmem Gazy. Video, na němž je Noa odvlečena na motorce, zatímco její partner je držen v rukou ozbrojenců, se stalo jedním ze symbolů brutálního útoku.

Israel Palestinians Gaza
0:49

Osmadvacetiletou Nou se podařilo izraelským jednotkám zachránit už loni v červnu. Dvaatřicetiletý Avinatan však zůstával v zajetí, držen odděleně, hluboko v tunelech centrální Gazy. Propuštěn byl až tento týden v pondělí - jako jeden z 20 rukojmích, kteří byli vráceni v rámci uzavření příměří zprostředkovaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Podmínky, kterým čelil, byly otřesné. Podle svědectví jeho otce Yarona byl Avinatan, vysoký 195 centimetrů, více než rok přivázán v kleci o výšce pouhých 1,8 metru. Lékařské vyšetření potvrdilo, že ztratil až 40 procent tělesné hmotnosti. Čelil bití, dušení a násilnému "vykrmování", aby před propuštěním na svobodu nepůsobil příliš vyhuble. Celou dobu byl držen v naprosté izolaci.

Jednou se pokusil o útěk, byl však dopaden a zbit. Po celou dobu jeho zajetí se podařilo utajit, že sloužil v elitní izraelské jednotce Sayeret Matkal, aby se zvýšila šance na jeho přežití. "Kolem něj byli strážní, jejichž příbuzní byli zabiti při útocích IDF (izraelské obranné síly). Myslím, že je prostě zázrak, že mu neublížili, až na jeden pokus o útěk," vypověděl jeho otec.

Avinatan Or při předání IDF po propuštění od Hamásu.
Avinatan Or při předání IDF po propuštění od Hamásu. | Foto: ČTK

Po návratu domů se Avinatan a Noa znovu shledali. Izraelská média uvedla, že si po letech společně zapálili první cigaretu. "Dva roky od chvíle, kdy jsme byli uneseni, a od posledního okamžiku, kdy jsem ho viděla. Vyhráli jsme naši osobní válku - a teď začínáme znovu," napsala Noa na sociální síti.

Příběh Avinatana Ora má však ještě jednu šťastnou tečku na konec. Jeho bývalý šéf ze společnosti Nvidia, Eddie Goldenberg, mu na síti X s nadsázkou vzkázal, že "by měl mít dobrou výmluvu, proč 738 dní chyběl v práci". Dodal ale i povzbudivou poznámku: "Mám pro tebe skvělou zprávu ohledně tvých akcií." Když byl Or unesen, stála akcie Nvidie přibližně 45 dolarů. Dnes má cenu kolem 188 dolarů.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Gaza Palestina Hamás rukojmí Přehled zpráv

