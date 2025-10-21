Zahraničí

Abbás: Hamás by se mohl proměnit v politickou stranu, ale musí uznat Izrael

před 1 hodinou
Palestinské hnutí Hamás by se v budoucnu mohlo proměnit v politickou stranu, musí však odevzdat zbraně a uznat existenci Izraele. V rozhovoru, který zveřejnil italský deník Corriere della Sera, to řekl prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Palestinská samospráva podle něj pracuje na nové ústavě, kterou oznámí v příštích měsících.
Prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás
Prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás | Foto: Reuters

Podle plánu pro mír v Pásmu Gazy, který předložil americký prezident Donald Trump, by teroristické hnutí Hamás mělo odevzdat zbraně a nemělo by se podílet na vládě v Pásmu Gazy po ukončení války s Izraelem.

"Hamás má stále možnost, že se přemění v politickou stranu," řekl Abbás o budoucnosti islamistického hnutí, které bylo v posledních volbách konaných v roce 2006 největší palestinskou politickou silou. Aby se tak stalo, musí hnutí podle Abbáse splnit několik podmínek, například uznat existenci Státu Izraele a podporovat dvoustátní řešení konfliktu. "Zbraně je nutné předat," uvedl Abbás o požadavku na odzbrojení Hamásu.

Ve své politické chartě z roku 2017 Hamás uvedl, že by akceptoval vznik Palestinského státu v hranicích před okupací z roku 1967, aniž by však explicitně uznal existenci Izraele a dvoustátní řešení.

Abbás si také přeje, aby se obnovilo propojení palestinských úřadů mezi Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy. To se fakticky zpřetrhalo, když Hamás v roce 2007 začal vládnout v Pásmu Gazy. Palestinská samospráva však čelí výzvám, aby se reformovala, což podle Abbáse už dělá. "Měníme naše školské programy, aby splňovaly standardy UNESCO, a provádíme reformy slíbené Evropské unii či Světové bance," řekl Abbás. Vedle toho samospráva ustanovila "systém sociální podpory, který je připraven pro mezinárodní revizi".

Abbás tvrdí, že opakovaně odkládané parlamentní volby se uskuteční "do roka od konce války" s tím, že samospráva nyní pracuje na návrhu dočasné ústavy, kterou zveřejní v příštích měsících. "Pracujeme také na dvou normách volebního zákona a stran," řekl prezident.

Abbás na začátku listopadu navštíví Itálii a Vatikán. Itálie se nepřipojila ke skupině evropských zemí, které v září uznaly Stát Palestina a mezi kterými byly Francie či Británie. Premiérka Giorgia Meloniová v září řekla, že Itálie je ochotná uznat Palestinský stát za dvou podmínek - propuštění všech izraelských rukojmích a vyloučení Hamásu z palestinské vlády.

"Po naplnění první fáze (Trumpova) plánu požádám italskou vládu o uznání Státu Palestina," sdělil milánskému deníku Abbás.

