Dukovany budou bez Ruska, uvedli Hamáček s Havlíčkem. "Dotazník" už nebude potřeba

Ruské firmy by se podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (za ČSSD) neměly účastnit z bezpečnostního hlediska stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany ani jako členové konsorcia. Hamáček to uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Řekl také, že výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a neměl nastat na území Česka.

Ohledně Dukovan reagoval v neděli podobně další i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který dosud zapojení Ruska prosazoval. Situace se změnila po sobotním zveřejnění informací o důvodném podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku byli v roce 2014 zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

Česko měla v příštích dnech rozeslat zájemcům o stavbu Dukovan bezpečnostní dotazník. Mezi uchazeče patří i ruská firma Rosatom. "Asi mohu říci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci měl napsat vzhledem k tomu, co se tady včera stalo," řekl k tomu neděli v pořadu Otázky Václava Moravce Hamáček, který je nyní také pověřen řízením ministerstva zahraničí.

Ministr vnitra také v pořadu řekl, že se výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a neměl nastat na území Česka. Policie podle Hamáčka pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později v Bulharsku. Důkazy o zapojení Ruska jsou podle Hamáčka dostatečné.

V muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku explodovala munice 16. října 2014, při výbuchu zemřeli dva lidé. Další velká exploze pak nastala 3. prosince. "Dá se říci, že se při prvním výbuchu odehrálo něco jiného, než bylo plánováno," uvedl Hamáček.

Připustil, že podle vyšetřování je pravděpodobné, že munice měla být v době plánovaného výbuchu až v Bulharsku.Případ by tak mohl mít spojitost s bulharským obchodníkem se zbraněmi Emilijanem Gebrevem, který byl v roce 2015 otráven, útok však přežil. Česko už na vyšetřování výbuchů s Bulharskem spolupracuje.

Hamáček také řekl, že ruští agenti se o areál před výbuchem aktivně zajímali. Zda byli přímo na místě, neupřesnil.

Z Česka bude kvůli případu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Rusko už podle Hamáčka chystá reciproční vyhoštění českých diplomatů z Moskvy.

Hamáček neočekává, že by Rusko musel opustit také český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Bylo by to podle vicepremiéra disproporční a Česko by na takový krok muselo reagovat. Hamáček to uvedl v souvislosti se sobotní ruskou reakcí, podle které se ČR asi rozhodla kvůli obvinění uzavřít svou ambasádu v Moskvě.

Vicepremiér také uvedl, že členské státy EU by mohly solidárně s ČR vyhostit ruské diplomaty, podle Hamáčka by to obvyklý krok. O solidaritu požádá na pondělním jednání Rady ministrů zahraničních věcí zemí EU.

Video: Policisté prohledávají epicentrum výbuchu ve Vrběticích (28. 6. 2016)