Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hajlování na "nacistickém večírku" i obtěžování kolegyň. Německem otřásá armádní skandál

ČTK

Německá armáda kvůli skandálu u výsadkářů ze základny na západě země propustila zatím devět vojáků. U dalších čtyř zahájila proces, který by měl k propuštění vést.

Německo, Bundeswehr, výcvik, pěchota, branci, armáda
Německo, Bundeswehr, výcvik, pěchota, branci, armádaFoto: Reuters
Reklama

Po neveřejném zasedání branného výboru Spolkového sněmu to uvedl inspektor pozemního vojska Christian Freuding, uvedla agentura DPA. Jednotkou výsadkářů otřásl na přelomu roku skandál v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung v závěru loňského roku informoval o skandálu u 26. výsadkového pluku se sídlem ve Zweibrückenu na západě Německa. Vyvolalo jej trestní oznámení, které v červnu podaly dvě vojákyně.

Související

FAZ s odvoláním na zdroje z pluku informoval o „hajlování“ a „nacistickém večírku“. V Zweibrückenu podle něj existovala „pravicově extremistická, otevřeně antisemitská klika“.

Ženy v jednotce podle zdrojů čelily exhibicionismu a musely poslouchat oplzlé vtipy či sexuálně agresivní narážky. Podle inspektora Freudinga se obvinění týkají celkem 55 vojáků z výsadkového pluku. Do vyšetřování se zapojilo i státní zastupitelství.

Reklama
Reklama

Generální inspektor německé armády Carsten Breuer uvedl, že excesy, kterých se dopouštěli vojáci z jednotky v Zweibrückenu, nebude vojsko trpět. Dodal, že někdo, kdo takové chování toleruje, nemůže v armádě velet. Podle dřívějších informací německých médií byl velitel 26. výsadkového pluku odvolán.

Podle předsedy branného výboru Spolkového sněmu Thomase Röwekampa škodí podobné excesy pověsti německé armády, která se v současnosti intenzivně snaží nalákat nové rekruty. „Ohrožují ochotu postavit se do služby v našich jednotkách,“ řekl mediálnímu domu RND.

Němci nalijí do obrany stovky miliard eur | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv

ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace

Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama