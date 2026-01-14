Hajlování na "nacistickém večírku" i obtěžování kolegyň. Německem otřásá armádní skandál

Německá armáda kvůli skandálu u výsadkářů ze základny na západě země propustila zatím devět vojáků. U dalších čtyř zahájila proces, který by měl k propuštění vést.
Po neveřejném zasedání branného výboru Spolkového sněmu to uvedl inspektor pozemního vojska Christian Freuding, uvedla agentura DPA. Jednotkou výsadkářů otřásl na přelomu roku skandál v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung v závěru loňského roku informoval o skandálu u 26. výsadkového pluku se sídlem ve Zweibrückenu na západě Německa. Vyvolalo jej trestní oznámení, které v červnu podaly dvě vojákyně.
FAZ s odvoláním na zdroje z pluku informoval o „hajlování“ a „nacistickém večírku“. V Zweibrückenu podle něj existovala „pravicově extremistická, otevřeně antisemitská klika“.
Ženy v jednotce podle zdrojů čelily exhibicionismu a musely poslouchat oplzlé vtipy či sexuálně agresivní narážky. Podle inspektora Freudinga se obvinění týkají celkem 55 vojáků z výsadkového pluku. Do vyšetřování se zapojilo i státní zastupitelství.
Generální inspektor německé armády Carsten Breuer uvedl, že excesy, kterých se dopouštěli vojáci z jednotky v Zweibrückenu, nebude vojsko trpět. Dodal, že někdo, kdo takové chování toleruje, nemůže v armádě velet. Podle dřívějších informací německých médií byl velitel 26. výsadkového pluku odvolán.
Podle předsedy branného výboru Spolkového sněmu Thomase Röwekampa škodí podobné excesy pověsti německé armády, která se v současnosti intenzivně snaží nalákat nové rekruty. „Ohrožují ochotu postavit se do služby v našich jednotkách,“ řekl mediálnímu domu RND.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
Muži, který vraždil a pak utekl z Bohnic, změnil soud léčení na detenci
Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, dnes změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.
Plzeň potvrdila odchod velké hvězdy Durosinmiho, pryč zamířil i obránce Markovič
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi odchází z Plzně doposledního celku itlaksé Serie A v Pise. Srbský obránce Svetozar Markovič po dvou sezonách přestupuje do Slovanu Bratislava.