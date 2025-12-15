Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hajlovací aféra po Německu. Poslanec AfD čelí obvinění kvůli nacistickému pozdravu

ČTK

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Matthias Moosdorf čelí obviněním, že svého kolegu přivítal u vstupu do Spolkového sněmu nacistickým pozdravem. V pondělí o tom s odvoláním na berlínské státní zastupitelství informovala veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk. Nacistické pozdravy jako Heil Hitler nebo Sieg Heil jsou v Německu trestné.

Předvolební kampaň v Bavorsku, Sjezd AfD
Kampaň AfD v únoru letošního roku.Foto: HN
Reklama

Členové AfD, kterou německá civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se kvůli nacistickým pozdravům či heslům potýkali v minulosti s řadou skandálů.

Moosdorfův případ se stal v červnu 2023, kdy podle státního zastupitelství u parlamentního vchodu v prostoru šaten přivítal kolegu po nacistickém způsobu sražením pat a zvednutím pravice. Kvůli tomu ho státní zastupitelství obvinilo z používání protiústavních symbolů. Spolkový sněm 60letého Moosdorfa již zbavil imunity.

Související

Cellistu Moosdorfa, který byl před vstupem do politiky členem vyhlášeného Lipského smyčcového kvarteta, kritici označují za obzvláště proruského. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vystupuje proti zbrojní pomoci Kyjevu a tvrdí, že postavit se Rusku znamená skončit jako v roce 1945. Tehdy Sovětský svaz a západní spojenci porazili nacistické Německo. Terčem kritiky, a to i ve vlastní straně, se stal Moosdorf také v loňském roce poté, co přijal čestnou profesuru na hudební akademii v Moskvě.

Do letošního června zastával Moosdorf post zahraničněpolitického mluvčího strany. Jeho předchůdcem na této pozici byl Petr Bystroň, který je českého původu. Bystroň nyní čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky.

Reklama
Reklama

V Německu je zakázané pronášet vícero hesel, která nacisté používali. Takové zákazy se vztahují mimo jiné na nacistické pozdravy, zapovězeno zůstává i rozloučení s německým pozdravem (mit deutschem Gruß), které nacisté rovněž zneužili.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-Pavel-Babiš-vláda-FASTPIX
ČR-Pavel-Babiš-vláda-FASTPIX
ČR-Pavel-Babiš-vláda-FASTPIX

ŽIVĚBabišův kabinet poprvé zasedl. Noví ministři představili své plány

Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel dnes ráno jmenoval členy kabinetu Andreje Babiše (ANO), který sestavilo po volbách vítězné hnutí ANO s SPD a Motoristy. Bezprostředně po ceremoniálu se ministři autobusem přesunuli z Pražského hradu na první zasedání na úřadu vlády, poté je premiér Babiš postupně všechny uváděl do úřadů.

Ukraine's President Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚ"Jednání byla nelehká, ale produktivní," prohlásil Zelenskyj po schůzce s Američany

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Řeka Bečva.
Řeka Bečva.
Řeka Bečva.

Firma dostala za otravu Bečvy několikamilionový trest. Proti rozhodnutí se odvolala

Česká inspekce životního prostředí uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle inspektorů spáchala firma přestupek proti vodnímu zákonu. Firma nesouhlasí a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí zatím není pravomocné, řekla v pondělí mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Reklama
Reklama
Reklama