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Zahraničí

Proč nad Pardubicemi hřmělo. České stíhačky musely vzlétnout kvůli ruské hrozbě

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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„Ostrý start našich Gripenů,“ hlásí Armáda ČR. „Naše ozbrojené letouny JAS-39 Gripen z pardubické základny vzlétly, aby monitorovaly prostor při východní hranici Polska,“ dodala. K nasazení došlo včera kvůli ruským dronům směřujícím k polské hranici. Ty ale nakonec zasáhly cíle na ukrajinské straně hraničního přechodu Jagodyna, jen tři kilometry od hranice.

JAS-39 Gripen
JAS-39 GripenFoto: Armáda ČR
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Šlo přitom již o třetí podobný útok za posledních několik dní. Při jednom z předchozích úderů zasáhli Rusové cíle jen 800 metrů od hranic. Při včerejším ruském dronovém výpadu vyhodnotily polské úřady, že by dron mohl zamířit do Polska.

Obyvatelé dvou vojvodství dostali výstrahu formou SMS, aby vyhledali úkryt a v několika polských městech se rozezněly sirény. Dočasně byla pozastavena letecká doprava na letištích v Lublinu a Řešově. Letiště v Řešově slouží jako hlavní terminál pro dopravu západní pomoci Ukrajině.

K útoku došlo ve čtvrtek v ranních hodinách. Reagoval na něj i premiér Donald Tusk. Na společné tiskové konferenci s rakouským kancléřem Christianem Stockerem řekl: „Když jsme s kancléřem vstoupili do této místnosti, dostal jsem další zprávu: právě skončil masivní, velmi brutální ruský útok na západní Ukrajinu, velmi blízko polských hranic…“

„Došlo k velmi masivní explozi. Naše letadla byla vyslána do akce,“ dodal.

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České letouny v akci

České letouny vzlétly podle mluvčího Generálního štábu Vladimíra Holase ve čtvrtek večer. „Monitorovaly prostor při východní hranici Polska, k zásahu ale nakonec nebylo nutné přistoupit,“ informovala armáda. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se naše Gripeny bezpečně vrátily do Pardubic.

Gripeny podle armády vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. „Když je potřeba, jsme připraveni chránit vzdušný prostor našich spojenců,“ dodaly ozbrojené síly.

Českou akci ocenil i náčelník generálního štábu polské armády Wieslaw Kukula. „Včera byly české vzdušné síly aktivovány NATO k naší podpoře při obraně nebe nad východním Polskem. Češi jako obvykle včas a jako obvykle profesionálně. Děkuji! Skvělá práce,“ napsal na síti X.

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