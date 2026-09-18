Proč nad Pardubicemi hřmělo. České stíhačky musely vzlétnout kvůli ruské hrozbě

„Ostrý start našich Gripenů,“ hlásí Armáda ČR. „Naše ozbrojené letouny JAS-39 Gripen z pardubické základny vzlétly, aby monitorovaly prostor při východní hranici Polska,“ dodala. K nasazení došlo včera kvůli ruským dronům směřujícím k polské hranici. Ty ale nakonec zasáhly cíle na ukrajinské straně hraničního přechodu Jagodyna, jen tři kilometry od hranice.
Šlo přitom již o třetí podobný útok za posledních několik dní. Při jednom z předchozích úderů zasáhli Rusové cíle jen 800 metrů od hranic. Při včerejším ruském dronovém výpadu vyhodnotily polské úřady, že by dron mohl zamířit do Polska.
Obyvatelé dvou vojvodství dostali výstrahu formou SMS, aby vyhledali úkryt a v několika polských městech se rozezněly sirény. Dočasně byla pozastavena letecká doprava na letištích v Lublinu a Řešově. Letiště v Řešově slouží jako hlavní terminál pro dopravu západní pomoci Ukrajině.
K útoku došlo ve čtvrtek v ranních hodinách. Reagoval na něj i premiér Donald Tusk. Na společné tiskové konferenci s rakouským kancléřem Christianem Stockerem řekl: „Když jsme s kancléřem vstoupili do této místnosti, dostal jsem další zprávu: právě skončil masivní, velmi brutální ruský útok na západní Ukrajinu, velmi blízko polských hranic…“
„Došlo k velmi masivní explozi. Naše letadla byla vyslána do akce,“ dodal.
České letouny v akci
České letouny vzlétly podle mluvčího Generálního štábu Vladimíra Holase ve čtvrtek večer. „Monitorovaly prostor při východní hranici Polska, k zásahu ale nakonec nebylo nutné přistoupit,“ informovala armáda. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se naše Gripeny bezpečně vrátily do Pardubic.
Gripeny podle armády vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. „Když je potřeba, jsme připraveni chránit vzdušný prostor našich spojenců,“ dodaly ozbrojené síly.
Českou akci ocenil i náčelník generálního štábu polské armády Wieslaw Kukula. „Včera byly české vzdušné síly aktivovány NATO k naší podpoře při obraně nebe nad východním Polskem. Češi jako obvykle včas a jako obvykle profesionálně. Děkuji! Skvělá práce,“ napsal na síti X.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.