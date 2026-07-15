Gretu znovu odnesli policisté. Tentokrát chtěla zablokovat přední evropskou zbrojovku

Švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou v pondělí zadržela berlínská policie během protestu proti největší německé zbrojařské společnosti Rheinmetall, která dodává zbraně mimo jiné Ukrajině i Izraeli. Společně s dalšími demonstranty aktivistka zablokovala přístup ke kancelářím firmy nedaleko Braniborské brány a požadovala zastavení dodávek zbraní do Izraele.
Přibližně čtyři desítky aktivistů se během pondělní akce přilepily k vozovce před budovou společnosti na berlínském náměstí Pariser Platz. Demonstraci svolala iniciativa Peacefully Against Genocide, která tento týden pořádá v Berlíně sérii protestů proti německé podpoře Izraele a proti údajné „spoluvině na genocidě v Palestině“.
Lepidlo ještě nestačilo zaschnout, když na místo dorazila policie. Začala odstraňovat blokádu a následně oblast kolem sídla Rheinmetallu vyklidila, píše deník Berliner Morgenpost.
Berlínská policie uvedla, že se akce zúčastnilo 43 lidí, z nichž 39 se přilepilo k vozovce. Na místě zasahovalo přibližně 70 policistů. Jedenáct demonstrantů policisté krátkodobě zadrželi kvůli zjišťování totožnosti a u tří policie zvažovala preventivní zadržení až do konce týdne protestů, aby zabránila dalším blokádám.
Odnesená Greta
Organizátoři protestu tvrdí, že berlínská policie při zásahu použila nepřiměřenou sílu. Podle nich policisté proti demonstrantům vyběhli, některé z nich násilím odtáhli z vozovky a při kontrole totožnosti je spoutali.
Na zveřejněných záběrech je vidět, jak policisté odnášejí demonstranty z vozovky. A mezi nimi odvádějí také třiadvacetiletou Thunbergovou.
Ta se od roku 2023 zapojuje do propalestinských akcí, loni v červnu se na palubě lodi účastnila i humanitární flotily směřující do Pásma Gazy. Podle dostupných informací jde od roku 2023 nejméně o šestý případ, kdy známou švédskou aktivistku při protestní akci zadržely bezpečnostní složky.
Je to naše povinnost, míní Greta
Během policejního zásahu demonstranti skandovali hesla „svoboda Palestině“, „svoboda Gaze“ nebo „vaše zbraně a vaše peníze zabíjejí po celém světě“.
„Jsme tady, protože je naší povinností protestovat proti bezpráví a postavit se proti genocidě,“ uvedla Thunbergová během protestu. Vyzvala také společnost Rheinmetall, aby zastavila výstavbu nové továrny a ukončila dodávky zbraní do Izraele.
Na svém instagramovém účtu následně napsala: „Máme povinnost ukončit naši spoluúčast na genocidě a masovém zabíjení. A přesně to dnes děláme.“
„Rheinmetall systematicky podporuje genocidu,“ prohlásila Laila Fuiszová, mluvčí iniciativy Peacefully Against Genocide. „Chtěli jsme zablokovat kanceláře, protože právě tam sedí lidé, kteří každý den přijímají rozhodnutí umožňující zabíjení,“ dodala.
Protesty mají pokračovat až do středy
Předchozí demonstrace této skupiny se uskutečnila v sobotu, kdy aktivisté zablokovali vstup do závodu Rheinmetallu ve čtvrti Gesundbrunnen. Na místě zasahovalo přibližně 200 policistů, kteří při zadržování části ze zhruba stovky demonstrantů použili sílu. Při zásahu utrpěli zranění také dva policisté a byli převezeni do nemocnice, uvedl magazín The Berliner.
Protesty mají pokračovat až do středy. Aktivisté požadují, aby Rheinmetall ukončil veškeré dodávky zbraní do Izraele a zastavil rozšiřování své výroby.
Berlínský závod společnosti byl v posledních letech přestavěn z výroby automobilových dílů na produkci komponentů pro dělostřeleckou munici. Aktivisté tvrdí, že zde vyráběná velkorážová munice je mimo jiné dodávána do Izraele a používána při bojích v Pásmu Gazy i v jižním Libanonu.
Firma se podle dostupných informací k protestům nevyjádřila.