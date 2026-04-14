Greenpeace varuje před potenciálně katastrofickým zřícením Černobylu

Ekologická organizace Greenpeace v úterý varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.
Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny se musely evakuovat a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace.
Zbytky elektrárny jsou zakryté vnitřním ocelovo-betonovým radiačním pláštěm známým jako sarkofág, který byl vybudovaný narychlo po katastrofě, a moderním, technologicky vyspělým vnějším pláštěm, známým pod zkratkou NSC (nové bezpečnostní pouzdro).
V únoru 2025 tuto ocelovou konstrukci postavenou v roce 2016 prorazil ruský dron. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko, že od začátku invaze v roce 2022 cílí na tento objekt.
V zveřejněné zprávě z úterý Greenpeace varuje, že navzdory opravám nebylo možné „plně obnovit“ izolační funkci nového krytu. „To zvyšuje riziko úniku radioaktivity do životního prostředí, zejména v případě zhroucení vnitřního pláště,“ varovala nevládní organizace na ochranu životního prostředí.
„Bylo by to katastrofální, protože uvnitř sarkofágu se nacházejí čtyři tuny vysoce radioaktivního prachu, palivových granulí a obrovské množství radioaktivity,“ citovala AFP Shauna Burnieho, odborníka na jadernou energetiku z organizace Greenpeace Ukrajina.
„A protože v tuto chvíli není možné NSC opravit, tento kryt nefunguje tak, jak byl navržený, a existuje možnost úniků radioaktivity,“ varoval Burnie.
Organizace Greenpeace uvedla, že je nezbytná demontáž nestabilních částí vnitřního pláště, aby se zabránilo jejich nekontrolovanému zřícení. Jakékoli práce v areálu však brzdí zuřící válka, protože „Rusové stále odpalují rakety přes Černobyl“, řekl Burnie. „Uplynulo už 40 let a Rusko stále fakticky vede jadernou válku proti obyvatelům Ukrajiny a Evropy,“ dodal.
Ředitel Černobylské elektrárny Serhij Tarakanov uvedl, že situace v jejím okolí je velmi nebezpečná. „Pokud raketa dopadne ne přímo na bezpečnostní kryt, ale jen 200 metrů od něj, způsobí to vnější náraz podobný zemětřesení, což zvýší riziko zřícení vnitřního pláště,“ řekl. „A jak nám ukázala katastrofa z roku 1986… radioaktivní částice neuznávají hranice,“ dodal Tarakanov.
Minulý měsíc Francie uvedla, že ochranná kopule v Černobylu bude po ruském útoku v roce 2025 vyžadovat opravy v hodnotě téměř 500 milionů eur, napsala agentura AFP.
„Evropská komise do všeho mluví,“ řekl Babiš. Chce snížit unijní regulace
Česko bude aktivně hledat podporu v Evropě pro snížení everopské regulace. Ta nyní brzdí celoevropský průmysl, který bojuje o přežití. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Základním cílem by měla být revize systému emisních povolenek, na evropské úrovni chce řešit také unijní rozpočet, ochranu evropského trhu nebo investice.
ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě
Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.
Toxická slova, Slováci ve střehu. Magyar otvírá Benešovy dekrety, je za tím nový spor
Péter Magyar, který po vítězství v maďarských parlamentních volbách míří do premiérského křesla, uvedl, že chce znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Jádrem sporu je vyvlastňování pozemků slovenskými úřady, které odkazují na poválečné uspořádání. Ministr zahraničí Petr Macinka označil Magyarova slova za "toxická" a uvedl, že bude debatu pečlivě sledovat.
Záznam neustále zpochybňovaného „já“. Jiří Petrbok vystaví v DOX své autoportréty
V Centru současného umění DOX bude možné od 23. dubna navštívit výstavu Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Zaměří se na téma autoportrétu a představí umělcovu tvorbu od 90. let po současnost jako souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného „já“.
"Hokejový bůh nám to oplatil." Vladař vychytal Flyers na poslední chvíli postup do play off
Brankář Daniel Vladař předvedl v pondělním zápase NHL 24 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila hokejisty Caroliny 3:2 po nájezdech a jako poslední tým Východní konference postoupila do play off.