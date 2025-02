"Gratulace pilotovi." Video ukazuje, jak český dron zlikvidoval ruský průzkumný stroj

Česká dobrovolnická skupina Aerorozvědka se pochlubila důkazem, že Ukrajinci jejich modifikovaným bezpilotním letounem ARZC08 sestřelili další ruský průzkumný dron. Bezpilotní stroje Aerorozvědce dopravuje na bojiště podřízená skupina Vozíme drony na Ukrajinu, která záběry z úspěšného zásahu operátora ukrajinské 710. brigády zveřejnila na sociální síti X.

Na videu je vidět, jak letící český FPV dron ARZC08 vyhledává svůj cíl. Poté se k mnohem většímu stroji Supercam S350 přiblíží a vletí do něj. Čeští dobrovolníci na stránkách ukrajinskému operátorovi za trefu pogratulovali.

Supercam S350 je až jedenáct kilogramů vážící taktický průzkumný dron, který vydrží pozorovat okolí čtyři a půl hodiny. "Letová vzdálenost je 240 km, dosah radiové linky pak 90 km, videopřenos dokáže uskutečnit na 50 km," píšou na stránkách analytici Aerorozvědky.

Skupina upozorňuje na důležitost bezpilotních "lovců" ruských průzkumných dronů. Ruští agresoři pak podle ní ztrácejí povědomí o pohybu ukrajinských jednotek a techniky. A také se o tyto stroje začínají bát a průzkumy raději předčasně ukončují.

Aerorozvědku založil IT expert ze severních Čech Dan. Na začátku minulého roku měla podle informací Českého rozhlasu dvacet dobrovolníků, kteří drony vyvíjejí, sestavují, instalují do nich programy, testují je a vozí vojákům přesně podle jejich požadavků.

"My neděláme to, že nakoupíme tisíc dronů a pošleme je tam. My jsme v kontaktu s mnoha lidmi na Ukrajině a posíláme to, co zrovna potřebují. Přednost mají kluci na první linii. Když někdo potřebuje třeba rušičku, jsme ji schopni za několik dnů dostat přímo na pozice," prozradil loni Dan Českému rozhlasu.

