Od zážehu motorů po výstup do vesmíru. Proleťte se spolu s astronauty SpaceX

SpaceX založil v roce 2002 podnikatel a vizionář Elon Musk, jenž neměl s kosmonautikou žádné zkušenosti. Už čtyři roky na to ale získal kontrakt s Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) na vývoj nosičů schopných zásobovat Mezinárodní vesmírnou stanici a nahradit tak americké raketoplány. Lodě SpaceX vozí zásoby na ISS od roku 2012.

Soukromá společnost má za sebou mnoho úspěchů, jedním z nejvýznamnějších je opakované použití rakety Falcon, na které vesmírné lodě startují.

Kromě SpaceX uzavřel smlouvu s NASA na vysílání amerických astronautů do vesmíru také výrobce letadel Boeing, který má více než stoletou tradici. Jeho testovací let ale nedopadl dobře a let s posádkou na lodi Boeing se odložil. Historicky první let s posádkou vyhrála právě Muskova společnost.

SpaceX plánuje také turistické lety do vesmíru. Prvního turistu k Měsíci chce vyslat v roce 2023. Ještě o rok dříve plánuje poslat vesmírnou loď bez posádky k Marsu.