Zbraně, které mají otočit bitvu o Donbas: Jak fungují moderní houfnice či raketomety

V druhém díle velké grafiky se věnujeme již jen charakteristice těžkých zbraní, bez nichž se Ukrajinci v bitvě o Donbas neobejdou a které by časem mohly přinést zlom v tomto Evropu vážně ohrožujícím konfliktu.

HIMARS není jen salvový raketomet jako například starší ruský GRAD. Na rozdíl od něj je schopen pálit různými typy střel, nejen "hloupými" M26, ale i M30/31, které jsou na cíl naváděny pomocí GPS. Dostřel se u jednotlivých střel liší od 30 do 80 km. Podle dostupných informací Ukrajina zatím neobdrží střely ATCSM, které mají dostřel až 300 km a jimiž by bylo možné vážně ohrožovat ruská zásobovací a logistická centra.

Moderní interpretace legendární československé houfnice DANA, která na konci sedmdesátých let minulého století značně předběhla dobu. Kromě řady dalších vylepšení je zásadním rozdílem použité dělo. ZUZANA 2 již disponuje standardní ráží NATO 155 mm. Velkou výhodou oproti francouzským houfnicím CEASAR, které si pořizuje Armáda ČR, je fakt, že její provoz je plně automatický a posádka je celou dobu krytá. Také reakční časy jsou kratší.

Přestože se tento systém dostal do výzbroje německé armády již v sedmdesátých letech, stále se jedná o účinnou zbraň, zejména proti vrtulníkům, bitevním letounům a dronům. Zvlášť po modernizaci, kterou prošel v devadesátých letech. Ukrajinské posádky procházejí v současné době zaškolovacím výcvikem na tyto systémy. Stále ovšem není dořešena munice, kterou švýcarský výrobce odmítá pro Ukrajinu dodávat s odkazem na svou neutralitu.

Představitel nové generace zbraní ve válce na Ukrajině. Jedná se o lehkou a přesnou zbraň označovanou jako vyčkávací munice nebo také kamikadze dron. Jeho velkou výhodou je, že po vypuštění může voják, který jej ovládá, vyhledávat cíle daleko za svým horizontem. Navíc pokud během letu "narazí" na hodnotnější cíl, než ke kterému původně směřoval, je snadné zaútočit na něj. Během doby, kdy se Switchblade pohybuje ve vzduchu, či do okamžiku svého zničení funguje jako průzkumný prostředek.

V dodávkách zbraní Ukrajině patří Česko ke světovým lídrůmAutor: Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik působící v oblasti Blízkého východu a bývalý poradce na Ministerstvu obrany ČR

Fakt, že Česko se svými armádními jednotkami aktivně neoperuje na území Ukrajiny, vyvažuje skutečnost, že česká vláda jako jedna z prvních překonala strach z výhrůžek Kremlu, že dodávky zbraní Kyjevu povedou k rozšíření konfliktu.

Bohužel to ve stejné míře neplatí pro ekonomicky i politicky nejsilnější evropské země, jako jsou Německo a Itálie, a v menší míře také Francie. Stále totiž neakceptují realitu, že Ukrajina je ve válce se zemí, která se nespokojí s ničím jiným než s jejím totálním porobením. Chování některých evropských politiků je přímo hanebné. Německo například Ukrajině sice závazně slíbilo protiletadlové systémy Gepard anebo výkonný protiletadlový systém IRIS, avšak deklarované nebo neustále odkládané termíny dodání činí dojem, jako by se v Berlíně čekalo, zda to Rusové zatím "nějak neukončí".

Původnímu stylu vedení ruských operací mohli Ukrajinci úspěšně čelit. Kreml v prvních dnech své agrese operoval na základě špatného zpravodajského vyhodnocení situace a podle toho připravil i své vojenské plány. Často byla ruská přání brána jako fakt. Tedy že většina Ukrajinců, do jejichž náklonnosti měly ruské tajné služby nasypat miliardy, bude okupanty vítat nebo že prezident Volodymyr Zelenskyj uprchne za hranice a ukrajinská armáda se rychle rozloží. Nic z toho se nestalo.

Kreml změnil taktiku boje

Ukrajina je nyní jinou zemí než v roce 2014, kdy Rusko prakticky bez boje anektovalo Krym. Malé mobilní týmy obránců vyzbrojené přenosnými protitankovými a protiletadlovými raketami se při obraně Ukrajiny překonávaly v nápaditosti a obětavosti. Kreml ale svůj neefektivní způsob vedení boje, kdy například jen lehce vyzbrojené ruské výsadkáře zmasakrovaly na letišti Hostomel nedaleko Kyjeva přisunuté baterie ukrajinského dělostřelectva, rychle přehodnotil. Rusové teď v podstatě přešli ke klasické válce s masivním použitím dálkového dělostřelectva i koordinovaným nasazením tanků a pěchoty. A na takový boj už nemají Ukrajinci dost těžké výzbroje.

Zejména proto bylo nutné změnit i strukturu zbraňových dodávek zemí NATO. Bez těžké techniky – tanků, bojových vozidel, klasického dělostřelectva, raketometů či bitevních vrtulníků – už není možné přecházet do protiútoku. Přičemž královnou bojiště zůstává i v 21. století dělostřelectvo. Ukázalo se to i v bitvě o přechod řeky Severní Doněc. Ukrajinské dělostřelectvo tam doslova smetlo ruské jednotky. Díky stále sílícím aliančním dodávkám těžké výzbroje jsou nyní navíc Ukrajinci schopni provádět i lokální protiútoky. Stále ale nejsou tak velké, že by dokázaly radikálně změnit situaci na bojišti.