Grafika: Mayová zoufale brzdí propad podpory konzervativců. Hrozí jí, že nesestaví sama vládu

V Dolní sněmovně je celkem 650 křesel. Pokud chce tedy jedna strana získat většinu a post premiéra, potřebuje alespoň 326 poslanců. Konzervativci premiérky Theresy Mayové získali v posledních volbách 330 křesel, a měli tak jen těsnou většinu. Mayová doufala, že po předčasných volbách její strana posílí – naznačovaly to i průzkumy.

1. Pokud risk Therese Mayové vyjde, Konzervativní strana získá většinu s alespoň 326 křesly v Dolní sněmovně. Zbytek míst si rozdělí ostatní strany. Otázkou je, zda konzervativci alespoň částečně posílí, nebo bude jejich zisk stejný jako před dvěma lety – anebo dokonce horší. V takovém případě by bylo vyhlášení předčasných voleb pro Mayovou zbytečné.

2. Pokud žádná strana nezíská sama většinu, nastane tzv. hung parliament. Premiérkou by prozatím zůstala Theresa Mayová. Strany by se musely domluvit na vládní koalici a nový premiér by byl vybrán až poté. Vyhlášení předčasných voleb by se tak Mayové nevyplatilo.

3. Třetí varianta je podle průzkumů nejméně pravděpodobná. V ní by většinu získala Labouristická strana a premiérem by se stal její lídr Jeremy Corbyn. Pro konzervativce a Theresu Mayovou by to byl debakl.