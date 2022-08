Rozloučení s Gorbačovem proběhne v sobotu. Není jisté, zda bude mít i státní pohřeb

S přísně tajnými dokumenty v sídle exprezidenta USA Donalda Trumpa v Mar-a-Lago na Floridě někdo manipuloval a ukrýval je poté, co Trump v květnu obdržel soudní výzvu k jejich vydání. Podle listu The New York Times o tom získalo důkazy ministerstvo spravedlnosti, které posléze požádalo soud o povolení k prohlídce sídla agenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). K té došlo dříve tento měsíc.

Detailní popis postupu amerických úřadů v případu Trumpových prezidentských záznamů v uplynulém zhruba roce a půl, který ministerstvo spravedlnosti předložilo soudu, ukazuje, že domovní prohlídka v Mar-a-Lago byla reakcí na neúspěšné pokusy ministerstva a Národního archivu USA získat od Trumpa tajné dokumenty jinou cestou.

Z prohlášení, na základě něhož soud agentům FBI udělil povolení k prohlídce v Mar-a-Lago, vyplývá, že úřady se od Trumpa dokumenty snažily získat už v květnu 2021. V lednu letošního roku získal Národní archiv 15 krabic s celkem 183 dokumenty. Většina z nich byla označena jako tajné.