Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

před 1 hodinou
Americký internetový gigant Google se dohodl, že zaplatí 30 milionů dolarů (zhruba 630 milionů korun) za urovnání žaloby, podle které porušoval na své platformě YouTube zákony na ochranu soukromí dětí.
Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Firma podle žaloby shromažďovala bez souhlasu rodičů údaje o dětech a využívala je k cílené reklamě.

Google v rámci dohody o urovnání obvinění nepřiznal žádné pochybení. Dohodu ještě musí schválit soud.

Společnost Google se už v roce 2019 dohodla, že zaplatí pokutu 170 milionů dolarů a změní některé své praktiky, aby urovnala podobná obvinění vznesená americkou Federální obchodní komisí a generální prokuraturou státu New York.

