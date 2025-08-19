Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Firma podle žaloby shromažďovala bez souhlasu rodičů údaje o dětech a využívala je k cílené reklamě.
Google v rámci dohody o urovnání obvinění nepřiznal žádné pochybení. Dohodu ještě musí schválit soud.
Společnost Google se už v roce 2019 dohodla, že zaplatí pokutu 170 milionů dolarů a změní některé své praktiky, aby urovnala podobná obvinění vznesená americkou Federální obchodní komisí a generální prokuraturou státu New York.
Nynější urovnání se týká žaloby, kterou iniciovali rodiče a opatrovníci 34 dětí. Google podle nich i po uzavření dohody v roce 2019 porušoval zákony svými praktikami v oblasti shromažďování údajů o dětech.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě. Alphabet v prvním pololetí zvýšil čistý zisk meziročně o třetinu na 62,7 miliardy dolarů (zhruba 1,3 bilionu korun).