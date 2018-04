Google spolupracuje na projektu využití umělé inteligence k náletům. Tisíce zaměstnanců se bouří

před 21 minutami

Přes 3000 zaměstnanců Googlu otevřeným dopisem vyzvalo vedení, aby společnost ukončila spolupráci s armádou na projektu, jehož cílem je využití umělé inteligence ke zpřesnění náletů bezpilotních letounů. Informoval o tom deník The New York Times. Projekt Maven, jak Pentagon vývoj nazývá, vytváří program, pomocí kterého umělá inteligence dokáže vyhodnotit obrazové záznamy z bojiště či z místa náletu a tak úder zefektivnit. "Jsme přesvědčeni, že Google by se neměl věnovat válečným záležitostem," uvádí v dopise zaměstnanci tohoto technologického gigantu. Chtějí, aby šéf společnosti Sundar Pichai zrušil účast Googlu na vojenském programu a zároveň o tom zavedl nové podnikové pravidlo.

autor: ČTK | před 21 minutami