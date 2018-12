Každý třicátý člověk je migrant. Nejdůležitější data a čísla ke globálnímu paktu OSN

Základní informace

Cílem globálního paktu OSN o migraci je omezit nelegální migraci a pašování lidí. Má vést k větší spolupráci mezi zeměmi, do kterých migranti míří, a těmi, z nichž odcházejí. Jde o reakci na rekordní počet uprchlíků ve světě. V pondělí ho země OSN formálně přijaly na konferenci v Maroku. Pro bylo 164 zemí.

Co obsahuje

• Žadatelé o azyl nebo povolení k pobytu by díky němu měli možnost dosáhnout svého cíle legální cestou. • Zakotvuje právo migrantů na integraci v cílové zemi. Týká se to například dostupnosti zdravotní péče, vzdělávání dětí ve školách nebo šance získat práci. • Stanovuje pro migranty povinnost dodržovat zákony země, do které přišli. • Pakt dává každé vládě v každé zemi právo rozhodnout o tom, koho přijme a koho odmítne. • Vláda každé země má právo vyhostit a deportovat migranty, kteří nedostanou azyl nebo povolení k pobytu. • Základem paktu je deklarace 192 členských zemí OSN podepsaná v září 2016. Nepřipojily se k ní Spojené státy.