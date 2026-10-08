„Generál Armagedon“ se vrací. Putin sází na brutálního velitele, má mu vyhrát válku

V Sýrii neváhal použít chemické zbraně. Na Ukrajině zachránil ruskou armádu při ústupu do Chersonu v roce 2022. Vybudoval linii, která zastavila ukrajinskou ofenzivu o rok později. Po vzpouře Wagnerovců ho ale Kreml „uklidil do Alžírska“. Nyní se Sergej Surovikin s pověstí mimořádně brutálního velitele vrací do hry. Prezident Vladimir Putin ho povolal zpět s cílem přimět Ukrajince ke kapitulaci.
Přesné Surovikinovo nové zařazení zatím Moskva oficiálně nepotvrdila, jeho případný návrat však přichází v době, kdy ruská armáda na ukrajinské frontě dál postupuje jen za cenu vysokých ztrát, na některých úsecích dokonce dobyté území ztrácí a současně čelí ukrajinským útokům hluboko na vlastním území. Informuje o tom server Daily Beast.
Surovikin si pověst mimořádně bezohledného velitele vybudoval už během ruského angažmá v Sýrii, kde díky ochotě použít i chemické zbraně získal svou přezdívku „Generál Armagedon“.
V říjnu 2022 převzal velení ruských sil na Ukrajině a pod jeho vedením Moskva zahájila rozsáhlou kampaň raketových a dronových útoků proti ukrajinské energetické infrastruktuře.
Vedle brutality ale Surovikin opakovaně prokázal také značné vojenské schopnosti. Na podzim 2022 doporučil opustit obtížně zásobovatelné a udržitelné ruské předmostí na pravém břehu Dněpru včetně města Cherson.
Přestože šlo pro Moskvu o politicky ponižující ústup, ruská armáda ho provedla organizovaně a pod ukrajinskou palbou dostala přes řeku desítky tisíc vojáků i značnou část techniky. Na rozdíl od předchozího zhroucení fronty u Charkova se jednotky během ústupu nerozpadly a Rusko je později mohlo nasadit na jiných úsecích fronty.
Surovikin zároveň prosadil přechod ruské armády do strategické obrany a rozsáhlou výstavbu zákopů, protitankových překážek a mimořádně hustých minových polí. Tento systém opevnění dostal označení Surovikinova linie.
Právě tato obrana, společně s ruským dělostřelectvem, drony, letectvem a dalšími faktory, se v létě 2023 stala jednou z hlavních překážek ukrajinské protiofenzivy, která nakonec nedokázala dosáhnout svých strategických cílů.
Surovikin upadl v nemilost po vzpouře Jevgenije Prigožina v červnu 2023. Média tehdy informovala o jeho vazbách na Wagnerovu skupinu a podezření, že mohl o připravované vzpouře vědět předem, nic z toho však ruské úřady veřejně nepotvrdily.
Generál následně zmizel z očí veřejnosti, přišel o velení ruských vzdušně-kosmických sil a později zamířil do Alžírska. Severoafrická země je jedním z největších spojenců Ruska v Africe a patří mezi největší importéry ruských zbraní. Nedávno převzala například ruské letouny SU-35.
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