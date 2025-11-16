Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Sto policistů a dvacet demonstrantů utrpělo zranění, z toho čtyři desítky skončily v nemocnici, informoval deník El Universal. Asi 40 lidí bylo podle něj zadrženo.
Demonstrace v mexické metropoli podle šéfa místní policie byly několik hodin pokojné, v násilnosti se zvrhly až poté, co skupiny maskovaných lidí porazily zábrany u sídla vlády na hlavním náměstí zvaném Zócalo a utočily na policisty.
Manifestace zorganizovalo hnutí takzvané Generace Z, která v posledních měsících uspořádala protesty v různých zemích proti politickému establishmentu. V Mexiku, které už dlouhá léta sužuje násilí drogových gangů bojujících o moc, byla bezprostřední příčinou demonstrací vražda starosty obce Uruapan Carlose Manza, jehož zastřelil útočník začátkem tohoto měsíce během oslav svátku Dne mrtvých (mexických Dušiček). Místní politici se v Mexiku dlouhodobě stávají terčem gangů bojujících o lokální vliv.
Mnoho protestujících v sobotu v Mexiku neslo transparenty s nápisy My všichni jsme Carlos Manzo nebo mělo na hlavě kovbojské klobouky na uctění jeho památky. "Potřebujeme zlepšit bezpečnost," řekl podle agentury AP 29letý konzultant Andrés Massa, který stejně jako řada dalších nesl při protestu vlajku s pirátskou lebkou jako symbol protestního hnutí Generace Z, tedy lidí narozených okolo přelomu století. Řada předchozích mexických vlád se snažila, i když neúspěšně, omezit moc kartelů, které bojují o kontrolu nad obchodem s drogami. Kromě násilí gangů tomu ale brání i korupce ve státní správě.
Levicová prezidentka Claudia Sheinbaumová protestujícím vzkázala, že uznává svobodu projevu, lidé by ale měli vědět, kdo akci organizuje, aby nebyli zneužíváni. Bez důkazů uvedla, že demonstrace financují pravicoví opoziční politici.
Sheinbaumová, která je od loňského října první ženou v úřadu prezidenta v historii Mexika, je relativně oblíbenou političkou a v prvním roce svého mandátu má podporu kolem 70 procent, napsal dnes server BBC Mundo.