Podsvětí vyplouvá na povrch. V Jižní Americe hlídají dodržování karantény gangsteři

Malý středoamerický stát Salvador v březnu slavil významný úspěch. Za celé dva dny v řadě v něm nedošlo k žádné vraždě. Zločinecké gangy, které obvykle zemi terorizují, teď totiž zaměřily svou pozornost na něco úplně jiného - dodržování nařízené karantény kvůli pandemii koronaviru.

Salvador se pravidelně umisťuje na první příčce žebříčku zemí v množství vražd na počet obyvatel. V březnu ale kriminalita v zemi náhle klesla. Zatímco v únoru došlo k 114 vraždám, v březnu násilně zemřelo "jen" 65 lidí. Jediný den bez vraždy bývá v Salvadoru oslavován, teď dokonce proběhly takové dny dva a hned za sebou.

Už 22. března nařídil prezident Nayib Bukele kvůli koronaviru měsíční karanténu a ukázalo se, že v některých oblastech země jsou pouliční gangy jediné autority, jež na její dodržování dokážou efektivně dohlížet. Kriminálníci teď terorizují lidi, kteří vycházejí ven bezdůvodně a nenosí roušky.

"Řekli, že ten virus tady nechtějí. Lidé se nebojí policie, ale bojí se gangů," popsal situaci v hlavním městě San Salvadoru místní poslíček Miguel, který se novinářům bál prozradit celé jméno. Gangy se podle něj bojí jako kdokoliv jiný, že koronavirus bude mít špatný dopad na jejich byznys.

Kriminální organizace, povstalecké armády nebo teroristické skupiny se teď pouští do hlídání veřejného pořádku v mnoha zemích, kde na to stát nestačí. Na povrch v mnohem větší míře vyplouvají paralelní struktury, které ovládají veřejné dění. Podsvětí má teď prostor uspět tam, kde selhávají vlády, parlamenty a policie, píše americký deník Washington Post.

Efektivní Tálibán

Koronavirus využívají povstalci a teroristé jako nástroj propagandy. Podle takzvaného Islámského státu je virus boží trest a džihádisté nabádají, aby jejich spojenci využili pandemie a útočili na oslabeného protivníka. V Afghánistánu už přes dvacet let s centrální vládou bojuje hnutí Tálibán. Vzájemná rivalita se teď ale přesunula na pole ochrany před pandemií a poskytování zdravotnického vybavení.

"Karanténa Tálibánu je mnohem lepší než ta vládní," vysvětil americkému deníku Esmatullah Asim, radní v afghánské provincii Vardak. Zatímco Tálibán uvaluje karanténu na každého, kdo nedávno přicestoval z Íránu, vláda jen na lidi, kteří mají v tu chvíli na hranicích příznaky. Tálibánci také podle něj mnohem lépe o pandemii informují obyvatele oblastí, které kontrolují. "Zastavují auta a říkají pasažérům, jak mohou zabránit šíření viru," vyzdvihl Asim.

Drogové kartely v Mexiku se dokonce snaží získat si popularitu u místních lidí tak, že jim v době pandemie rozdávají potraviny. Na sociálních sítích kolují fotografie a videa, jak muži z nákladních aut vykládají balíky mouky, cukru a dalších surovin a rozdávají je lidem. Na každém balíčku, který pravděpodobně předtím někde uloupili, je logo s názvem kartelu, který pomoc poskytl. Narkomafie se tak snaží získat důvěru lidí na úkor státních orgánů.

Mexiko se k pandemii dlouho stavělo váhavě, prezident Manuel López Obrador je často kritizován za pomalou reakci na šířící se koronavirus. Proto se také v Mexiku nedostavil efekt poklesu kriminality jako jinde. Teprve na konci března vláda vyzvala občany, aby se zdržovali doma. Na mnoha místech v zemi ale má jen slabý vliv. "Pro drogové kartely všechno funguje jako obvykle, jen je ještě větší riziko eskalace násilí, zejména když ozbrojené složky vláda povolá ke kontrole pandemie," vysvětlil pro britský deník Guardian mexický analytik Falko Ernst.

Kdo je venku, bude potrestán

Kriminalita v Mexiku tak naopak ještě stoupá a láme rekordy: v březnu bylo v zemi zavražděno přes 2500 lidí. Jde ale o výjimku, v okolních zemích díky pandemii zpravidla klesá.

Mnohem dál zašly obávané gangy v brazilských chudinských čtvrtích, takzvaných favelách. V Brazílii už se koronavirem oficiálně nakazilo přes 20 000 lidí, prezident Jair Bolsonaro ale nemoc covid-19 označuje za slabou chřipku a odmítá zavádět přísná opatření omezující pohyb lidí a obchodu jako ostatní země.

Už na konci března proto gangy na předměstí Rio de Janeira samy vyhlásily zákaz vycházení. Ve slavném Městě bohů začala platit karanténa 25. března krátce poté, co se tam objevil první případ nákazy. Podle brazilského tisku se kriminálníci procházeli po městě s megafony a informovali, že oni "ukládají zákaz vycházení, protože nikdo nebere koronavirus vážně". V rozhlase zase zaznívá, že "kdokoliv bude přistižen venku, bude potrestán".

"Dělají to, protože vláda je tu nepřítomná," vysvětlil obyvatel Města bohů deníku Guardian. I v dalších favelách zločinecké skupiny berou zákon do vlastních rukou. "Gangsteři říkali, že po půl deváté musíme všichni zůstat doma. Pokud to neuděláme, čeká nás odveta," popsal obyvatel čtvrti Rocinha, jedné z největších favel na kontinentě.