Gang nabízel FBI data ukradená během přepadení severokorejské ambasády v Madridu

Mezinárodní gang nabízel americké tajné službě FBI data, která ukradl při únorovém přepadení severokorejské ambasády v Madridu. Vyplývá to ze zprávy španělského soudu, který v úterý zveřejnil výsledky vyšetřování a o které informovala španělská média.

Podle soudce Josého de la Maty útok na velvyslanectví provedla skupina deseti cizinců pod vedením Mexičana žijícího v USA, který vystupuje pod jménem Adrián Hong Chang. Tento muž pět dní po přepadení madridské ambasády kontaktoval ve Spojených státech Federální úřad pro vyšetřování (FBI), kterému údajně nabízel materiál ukradený na ambasádě KLDR v Madridu. Zpráva neuvádí, zda americká strana nabídku přijala.

Skupina deseti osob, v níž byl kromě Changa také Američan či Jihokorejec, přepadla severokorejskou ambasádu 22. února odpoledne. Ozbrojena atrapami pistolí a noži tam několik hodin zadržovala její zaměstnance.

Všem ze skupiny se podařilo krátce po činu uprchnout ze Španělska přes Lisabon do Spojených států. Soudce podle agentury Reuters hodlá podat formální žádost o vydání podezřelých zpět do Španělska, kde jim hrozí až 28 let vězení.