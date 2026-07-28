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Zahraničí

Fujimoriová se stala prezidentkou Peru, slibuje zatočit se zločinem

ČTK

Keiko Fujimoriová se v úterý ujala funkce prezidentky Peru. Před kongresem složila přísahu, uvedla místní média. Pravicová politička vyhrála červnové druhé kolo prezidentské volby ze začátku června s příslibem zatočit s organizovaným zločinem.

Peru Inauguration
Zvolená prezidentka Keiko Fujimoriová přichází do budovy Kongresu před svou inaugurací v peruánské Limě v úterý 28. července 2026.Foto: CTK – Miguel Paredes
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Ještě v úterý by čerstvá prezidentka mohla jmenovat novou vládu. V čele Peru by Fujimoriová mohla zůstat do roku 2031, jejím předchůdcům se ale dokončit celý pětiletý mandát nepodařilo.

Při slavnostním aktu na společném zasedání parlamentu Fujimoriová slíbila, že bude usilovat o "bezpečnou, prosperující a jednotnou zemi". Fujimoriová tak navázala na politickou kariéru svého otce Alberta Fujimoriho, který byl autoritářským prezidentem v letech 1990 až 2000 a později byl odsouzen za zločiny proti lidskosti spáchané v úřadě.

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Fujimoriová v předvolební kampani slibovala tvrdý postup proti organizovanému zločinu či deportaci migrantů, kteří v Peru pobývají bez povolení. Volby vyhrála s jen mírným náskokem méně než 50.000 hlasů nad levicovým kandidátem Robertem Sánchezem. Sčítání hlasů trvalo několik týdnů, než bylo jasné, kdo zvítězil.

Podle agentury Reuters Fujimoriová ještě v úterý jmenuje svou novou vládu. Premiérem by se měl stát bývalý předseda kongresu Luis Galarreta a ministrem zahraničí advokát a politik Carlos Espá.

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Dva Fujimoriové předchůdci v prezidentské funkci nedokončili svůj pětiletý mandát, protože podali demisi nebo je odvolal parlament. Fujimoriové strana Fuerza Popolar (Lidová síla) nemá v parlamentu většinu. Ve sněmovně má však největší klub a v Senátu drží spolu se spojenci většinu. To snižuje možnost, že by ji mohl parlament odvolat, uvádí agentura AP.

Úterní inaugurace se zúčastnili španělský král Felipe VI,. a někteří latinskoameričtí prezidenti, hlavně ti, kteří mají ideově blízko k Fujimoriové. Do Limy tak přicestovali například prezidenti Argentiny Javier Milei, Bolívie Rodrigo Paz či Chile José Antonio Kast. S řadou z nich se Fujimoriová setkala před samotnou inaugurací.

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