Freddie Mercury má utajenou dceru, tvrdí nová biografie o slavném zpěvákovi

Zesnulý zpěvák Freddie Mercury z britské kapely Queen má utajenou dceru, kterou zplodil ve 29 letech s manželkou svého známého. V nové biografii o slavném otevřeně homosexuálním zpěvákovi s názvem Love, Freddie (S láskou, Freddie) to tvrdí žena, která jako důkaz poskytla deníky svého údajného otce. O víkendu o tom informoval web listu The Guardian.

Žena pracující jako lékařka si před veřejností přeje zůstat utajena. Dílo autorky Lesley-Ann Jonesové, které vyjde 5. září, představuje novou osobu v Mercuryho životě. Je jí 48letá žena známá pouze jako B., která pracuje v Evropě jako lékařka. Jonesové se svěřila, že je dcerou frontmana světoznámé rockové kapely, který ji počal náhodou během románku s manželkou jeho blízkého přítele v roce 1976.

"Freddie Mercury byl a je můj otec. Byli jsme si blízcí a měli jsme se rádi od chvíle, co jsem se narodila a po celých 15 posledních let jeho života. Okolnosti mého narození se mohou zdát neobvyklé, nikdy to však neubralo na jeho odhodlání mě milovat a starat se o mě jako o vzácný majetek," napsala žena, která si přeje zůstat v anonymitě.

Proč se B. rozhodla o záležitosti mluvit až teď? "Po více než třech desetiletích lží, spekulací a překrucování je čas nechat Freddieho promluvit. Odhalit se ve svém středním věku je jen a jen moje rozhodnutí, v žádném případě jsem k tomu nebyla donucena," uvedla.

Údajná Mercuryho dcera se s Jonesovou podělila o obsah 17 podrobných deníků, které si zpěvák začal psát 20. června 1976, když se poprvé dozvěděl o těhotenství. V nich se také zmiňuje o svém dětství na Zanzibaru, odkud pochází, docházení do školy v Indii a následném životě v Londýně. Poslední záznam pochází z konce července 1991, čtyři měsíce před jeho smrtí.

"Nikdo by si to takhle všechno nemohl vymyslet. Proč by se mnou pracovala tři a půl roku a nikdy nic nechtěla?" vyjádřila se pár měsíců před vydáním své knihy Jonesová.

Freddie Mercury, vlastním jménem Farookh Bulsara, se narodil 5. září 1946 na ostrově Zanzibar u východoafrického pobřeží. Díky otci, který pracoval pro britskou vládu, se dostal do internátní školy v Indii, kde mu kamarádi začali říkat Freddie. Rodina se později přestěhovala do Anglie, kde si budoucí zpěvák změnil příjmení na Mercury. V roce 1987 se Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a kapela již koncertně nevystupovala. Zpěvák zemřel 24. listopadu 1991 na zápal plic, který vyvolala nemoc AIDS.

Britská rocková hudební skupina Queen ve složení Mercury, Brian May, Roger Taylor a Mike Grose poprvé vystoupila 27. června 1970 v anglickém městě Truro. Počátkem roku 1971 Groseho vystřídal John Deacon a skupina tak byla kompletní. Její debutové album nazvané jednoduše Queen vyšlo o dva roky později. Mezi nejznámější hity uskupení patří například Bohemian Rapsody (1975), We Are The Champions (1977) nebo I Want to Break Free (1984).