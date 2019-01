Německo hledá útočníky na politika AfD. Videa naznačují, že napadení proběhlo jinak

před 1 hodinou

Německý poslanec za krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD) Frank Magnitz skončil v pondělí v nemocnici. Měl poraněnou hlavu poté, co ho napadla skupinka útočníků. Šestašedesátiletý politik vypověděl, že ho někdo udeřil tyčí a pak do něj dva lidé - nejspíš muži - kopali, když ležel na zemi. I do hlavy, takže ztratil vědomí.

Německá policie po útočnících pátrá. Mezitím se ale díky videozáznamům ukázalo, že incident se odehrál jinak, než Magnitz a vedení jeho strany popisovali. Z průmyslové kamery policisté odvodili, že k Magnitzovi se zezadu přiblížili dva lidé a jeden jej loktem uhodil do zátylku. Politik se skácel k zemi, ale dál se nedělo nic. Dva muži utekli a s nimi ještě jeden, kterého kamera zachytila postávat několik metrů od místa činu. Původně policie událost vyšetřovala jako pokus o vraždu, po zjištění podrobností ho ale překvalifikovala na ublížení na zdraví. Nejasnosti jsou i kolem výpovědí Magnitze ohledně samotných útočníků. Nejdříve v nemocnici prohlásil, že násilníci byli stoupenci levice. Procházel prý v Brémách okolo levicové demonstrace a některý z účastníků ho zřejmě poznal. V úterý večer už ale deníku Bild řekl, že si není stoprocentně jistý politickým motivem a nevylučuje, že šlo o pokus o loupež. "Není to pravděpodobné, ale mohla by to být loupež," uvedl. Útočníky každopádně viděli dělníci pracující na nedaleké stavbě, kteří si zrovna nakládali věci do auta. Zavolali záchranku a policii. Levicový teror? V rozhovoru s redaktory týdeníku Der Spiegel v nemocničním pokoji Magnitz uvedl, že po ráně ztratil vědomí. "V hlavě mi stále hučí, rty mám suché," popsal. Přes jedno oteklé oko nevidí, posadit se na posteli může jedině s pomocí zdravotní sestry. Před dveřmi pokoje hlídkují ozbrojení policisté. Magnitz dal fotografie svých zranění na sociální sítě. Členové a příznivci strany, která ve svém programu žádá omezení imigrace a za nebezpečí pro Německo označuje islám, je masově sdílejí. "Je to levicový teror," uvedl v proslovu nahraném na video předseda AfD Jörg Meuthen. "Je to výsledek podněcování nenávisti vůči nám ze strany politiků a médií," oznámili pak spolupředsedové poslaneckého klubu AfD Alexander Gauland a Alice Weidelová. Die Polizei sucht nach dem Angriff auf #AfD-Politiker Frank #Magnitz nach Zeugen, sichtet erste Videoaufnahmen - und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehr dazu hier: https://t.co/LaErxpVHYf pic.twitter.com/4ZN3hyIASp — ZDF heute (@ZDFheute) January 9, 2019 Útok odsoudily a násilí odmítly i další osobnosti napříč politickým spektrem. "Jakékoliv násilí vůči zvoleným představitelům je útokem na náš právní stát," vzkázal prezident Frank-Walter Steinmeier. Útoků na německé politiky je více Magnitz odešel v pondělí po páté hodině večerní z recepce v centru Brém a mířil přes náměstí Goetheplatz k podzemním garážím, kde měl automobil. Násilníci jej napadli, když procházel dvorem městského divadla, aby si zkrátil cestu. Na hlavách měli kapuce, takže na záběrech kamery nejsou vidět jejich tváře ani vlasy. Politika z AfD surově zmlátili. Násilí je odporné bez ohledu na to, kdo se stal obětí číst článek Nejde o první útok na představitele AfD v Brémách. Před pěti lety muž nastříkal pepřový sprej do obličeje spoluzakladateli strany Berndu Luckemu. A existují i případy útoků na představitele jiných německých stran. Například v říjnu 2015 pobodal muž kandidátku na starostku Kolína nad Rýnem Henriette Riekerovou. Motivem činu byl odpor k migrantům a migrační politice kancléřky Angely Merkelové, která Riekerovou podporovala. Kandidátka útok přežila a stala se starostkou čtvrtého největšího německého města. V dubnu 1990 v době předvolební kampaně zase bodla žena do krku předsedu německé sociální demokracie Oskara Lafontaina ve chvíli, kdy mu předávala druhou rukou květiny. Politik i přes těžká zranění přežil, pachatelka se před činem léčila na psychiatrické klinice. Kvůli různým názorům na migraci je ale nyní v německé politice více emocí a silných slov, toto vyhrocené rozdělení je podle politologa z univerzity v Düsseldorfu Stefana Marschalla nebezpečné. "Když se prohlubuje polarizace a politická kultura trpí konflikty a dominuje jí spor, tak se nedá vyloučit, že se to někdy promění také v násilné činy," řekl politolog agentuře ČTK.