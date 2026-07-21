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Zahraničí

Francouzští poslanci schválili doživotí za opakovaná znásilnění dětí

ČTK

Francouzští poslanci v úterý schválili legislativní návrh na ukládání doživotních trestů pachatelům sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní poslanci opatření schválili napodruhé před konečným hlasováním o zákonu o ochraně dětí.

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Ilustrační snímek.Foto: iStock
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Opatření bylo nakonec po obzvláště bouřlivé debatě přijato poměrem hlasů 258 ku 84. Minulý pátek se levici podařilo ho odmítnout. Levice tvrdila, že cílem represivního ustanovení je zamaskovat nedostatek zdrojů určených na vyšetřování a také na prevenci sexuálního násilí.

Opatření vláda prosazuje v návaznosti na případ Lyhanna, který otřásl Francií v posledních týdnech. Jednačtyřicetiletý Jérôme Barella, hlavní podezřelý v případu jedenáctileté školačky, jejíž tělo bylo nalezeno 4. června na jihozápadě Francie, byl minulý týden obviněn z vraždy a znásilnění nezletilé mladší 15 let. Obviněn byl také ze znásilnění nezletilé mladší 15 let v jiné kauze. V případě odsouzení mu hrozí doživotí.

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