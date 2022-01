Mezi Francouzi to vře, země čelí náporu covidu. Chci naštvat neočkované, řekl Macron

"Neustále myslím na jedinou věc: jak ti setnout hlavu. Přemýšlím o tom tak moc, že se mi zdají sny, i když si všechny nepamatuji. Důvod: tvoje kolaborace." Tak začíná zpráva, kterou neznámý pisatel vyhrožuje francouzské poslankyni Agnès Firmin-Le Bodové. V zemi přibývá rekordní počet nakažených koronavirem a vláda chce zpřísnit dosavadní opatření. Opozici i některým občanům se to ale nelíbí.

Poslankyně ze středově pravicové strany Agir e-mail sdílela na svém Twitteru. Přišel jí poté, co podpořila návrh na zavedení očkovacích pasů, které by nově umožňovaly vstup na kulturní akce nebo do restaurací pouze očkovaným osobám. Návrh schválila vláda a v úterý ho projednávala i sněmovna. Kvůli velkým neshodám ale bylo hlasování nakonec odloženo, píše list Le Monde.

Aucune menace ne dictera ma façon de voter. Il ne faut rien laisser passer, ne pas s’habituer. Face à cette montée de violence envers les élus , il est urgent que la classe politique dans son ensemble agisse. C’est bien notre démocratie qui est en danger ⚠️. pic.twitter.com/mudRybuEwE — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) January 2, 2022

Francie patří k nejproočkovanějším zemím v Evropě. Vakcínu si tu nechalo píchnout 91 procent všech lidí starších 12 let, v Česku je to v této skupině okolo 70 procent. Francouzská vláda prezidenta Emmanuela Macrona doufá, že zbylých asi pět milionů lidí by k očkování motivovalo právě zpřísnění opatření.

"Nechci naštvat Francouze. Ale neočkované, ty chci opravdu naštvat. A budeme v tom pokračovat až do konce. Tohle je ta strategie," prohlásil prezident v úterý v rozhovoru pro deník Le Parisien, zatímco poslanci o návrhu debatovali.

Počty nově nemocných minulý týden hned několikrát překročily 200 tisíc denně a hospitalizovaných přibylo 20 procent. O víkendu čísla dramaticky klesla, ale bylo také provedeno méně testů. Pak ale čísla opět vystoupala prudce nahoru a v úterý země zaznamenala rekordních 271 tisíc nově nakažených. Podle opozice jsou lidé z pandemie už unavení a nová opatření je jen více demotivují.

Řada poslanců v pondělí také přiznala, že se setkala se zvýšenou agresí od některých lidí. "Nevzdáme se," prohlásil přesto Yael Braun-Pivet z Macronovy strany.

Více než 50 poslanců dostalo výhružky smrtí a jednomu z vládních politiků někdo posprejoval a zapálil garáž. Ministr vnitra Gerald Darmanin v návaznosti na to oznámil, že policie zvýší ochranu zákonodárců.

Prezidentské volby za rohem

Ve Francii nyní platí pro vstup do restaurací, kin nebo vlaků zdravotní průkaz, který obsahuje potvrzení o vakcinaci, prodělání covidu nebo negativním testu. Vládou plánovaný očkovací pas bude vyžadovat potvrzení o očkování a test už nebude stačit. Cílem je, aby opatření platilo od 15. ledna.

Francouzi masově protestovali už proti zdravotním průkazům. Od loňského léta se ale počet demonstrantů snížil, jak stoupal i počet očkovaných a lidé si na nová pravidla zvykali, píše agentura Reuters. Přesto se v pondělí před budovou parlamentu sešla skupina protestujících.

"Žádná výhružka nebude určovat, jak budu hlasovat," napsala na Twitter Firmin-Le Bodová, která zároveň jako lékárnice očkuje lidi proti koronaviru. "Je nezbytné, aby politici jednali jednotně. V ohrožení je naše demokracie."

Jenže francouzští politici jsou velmi rozdělení. Za tři měsíce se budou konat prezidentské volby a strany se dosud neshodly ani na tom, jak by měly probíhat předvolební kampaně. Tamní ústavní soud loni v květnu navíc rozhodl, že vládní protipandemická opatření nesmějí omezovat náboženské ani politické aktivity.

Marine Le Penová a její krajně pravicové Národní sdružení už tak například oznámily, že na předvolebních akcích nebudou limitovat počet účastníků na 2000 ani po nich požadovat doklad o očkování, píše deník Financial Times.

"Nedovolíme, aby nám a francouzskému lidu byly ukradeny prezidentské volby," prohlásil mluvčí strany a poslanec Sébastien Chenu. "V naší zemi je mnoho problémů… Během voleb musíme být schopni o nich mluvit a informovat veřejnost." Přesto Národní sdružení odložilo začátek kampaně z příštího týdne na začátek února, kdy by se pandemická situace podle nich mohla zlepšit.

Současný prezident Macron stejně jako Valérie Pécresseová, kandidátka za Republikánskou stranu, naopak slíbili, že budou počet účastníků na předvolebních akcích omezovat. A zavedou i další opatření.

Nerozhodní voliči

Podle krajně levicových a pravicových kandidátů, jako jsou Jean-Luc Mélenchon, respektive Éric Zemmour, ale opatření omezují svobodu. Což jsou argumenty, které používají i odpůrci očkovacích pasů na demonstracích.

Mélenchon například v pondělí v parlamentu řekl, že pokud poslanci vládní návrh schválí, zavedou "totalitní a autoritářskou společnost". Dodal, že francouzská vláda v boji s pandemií udělala všechno špatně a mýlila se.

Vládu naopak hájil současný ministr zdravotnictví Olivier Véran, podle kterého se za voláním po svobodě schovává sobectví: "Jak mohou tvrdit, že se budou chovat zodpovědně, až budou u moci, když nejsou schopni se chovat zodpovědně teď, když se moc snaží získat?"

Analytik Dominique Reynié z think-tanku Fondapol si myslí, že opožděný začátek prezidentské kampaně povede k větší nerozhodnosti voličů u samotného hlasování. Bude proto těžké odhadovat výsledky. "Výrazně to opozdí rozhodování voličů. Vůbec poprvé tak žádný z kandidátů, ani sám prezident, nemohou plně kontrolovat agendu, a vytváří se prostor pro překvapení."

Podle dosavadních průzkumů by Macrona volilo asi 24 procent lidí, Pécresseovou okolo 17 procent, Le Penovou 16 a Zemmoura 15 procent Francouzů. Prezidentské volby ve Francii jsou podobně jako v Česku přímé a dvoukolové. Prezident tu má však významnější roli než premiér.

