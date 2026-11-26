Evropská unie se kvůli navrhovaným škrtům v příštím dlouhodobém rozpočtu EU dopouští strategické chyby, uvedl ve čtvrtek na unijním summitu v Bruselu francouzský prezident Emmanuel Macron. V části rozpočtu, která se týká zemědělství, podle něj nesmí dojít k žádným škrtům, které budou mít dopad na Francii.
Francouzský prezident před novináři uvedl, že dohody o sedmiletém rozpočtu EU se nakonec podaří dosáhnout, on sám s ní však pravděpodobně nebude spokojen. "Evropa dělá strategickou chybu," řekl podle Politica viditelně nespokojený Macron.
Zdůraznil přitom, že EU se neřídí doporučeními někdejšího italského premiéra a bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho a italského expremiéra Enrica Letty zaměřenými na zvýšení konkurenceschopnosti unie.
Macron zopakoval, že jednání nelze protáhnout do příštího roku, protože by se dostala příliš blízko k dubnovým francouzským prezidentským volbám. "Z demokratického hlediska to není možné," řekl. Dodal, že po 31. prosinci už nebude moci žádnou dohodu podepsat.
Macron končí svůj druhý mandát a o třetí se ucházet nemůže. Podle aktuálních průzkumů by se příští rok do druhého kola prezidentských voleb ve Francii mohli dostat Marine Le Penová z krajně pravicového Národního sdružení (RN) a dlouholetý představitel krajní levice Jean-Luc Mélenchon z hnutí Nepodrobená Francie (LFI).
Novinářům ve čtvrtek francouzský prezident řekl, že nemá smysl hovořit s nimi znovu později během dne, protože dohoda o unijním rozpočtu stejně není na dohled. Považoval za "uctivější", když s nimi promluví už nyní.
Macron na čtvrtečním summitu zastupoval španělského premiéra Pedra Sáncheze, který do Bruselu nepřijel kvůli blížícím se parlamentním volbám ve Španělsku.
Francouzský prezident se zúčastnil několika schůzek s předsedou Evropské rady Antóniem Costou a nyní čeká, až Costa dokončí všechna jednání a znovu svolá unijní lídry do hlavního sálu. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát po půlnoci.
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