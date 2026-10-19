„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení

Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
Vláda čelí kritice za to, že policie podle opozičních politiků protesty nezvládla, což vládní politici částečně přiznávají.
„Jsem zcela odhodlán obnovit pořádek,“ řekl Lecornu po jednání s dalšími ministry a vedením bezpečnostních složek. Ve hře je podle něho i vyhlášení výjimečného stavu, nejprve však chce na pondělí večer zavést zákaz vycházení. Podrobnosti vláda zveřejní během odpoledne poté, co je probere s vedením dotčených měst.
Francouzský kabinet reaguje na mohutné víkendové protesty několika set tisíc lidí proti nárůstu životních nákladů, které navázaly na předchozí studentské demonstrace.
Řada demonstrací v Paříži, Marseille, Toulouse, Bordeaux či dalších velkých městech se zvrhla v násilnosti a rabování ze strany skupin radikálů, při nichž policie během víkendu zadržela téměř 2400 lidí a okolo 1000 policistů utrpělo zranění.
Lecornu v pondělí prohlásil, že je klíčové, aby byli potrestáni strůjci násilností. Premiér přislíbil, že se firmy, které poškodilo rabování či ničení jejich majetku, dočkají odškodnění, které by v optimálním případě mělo být na úkor provinilců.
Demonstrace eskalovaly v sobotu 17. října, kdy souběžně s demonstracemi proti rostoucím životním nákladům, cenám pohonných hmot či zhoršující se kvalitě veřejných služeb vypukly v řadě francouzských měst nepokoje; skupiny maskovaných útočníků rabovaly obchody, zakládaly požáry a útočily na veřejné budovy i policii.
Jistým symbolem násilností ze 17. října bylo shoření radnice v Limoges z roku 1883.
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