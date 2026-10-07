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Francouzský premiér na pozadí studentských protestů slíbil plán na řešení krize

ČTK
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Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve večerním televizní projevu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům a řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty.

France High School Protests
Středoškolští studenti během protestů blokují vstup do školyFoto: AP
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Lecornu podle agentur rovněž prohlásil, že vláda nemůže zůstat netečná k obavám studentů, kteří kritizují stav školství a škol v zemi. Slíbil také, že do konce října jeho vláda předloží plán řešení krize..

Studentské protesty, které přerostly v masové akce, už několik dní otřásají zemí. Na řadě míst v demonstrace přerostly v násilnosti, policie dosud zadržela přes 6600 lidí. Dohromady bylo od začátku protestního hnutí v polovině září zraněno 215 studentů a 89 pracovníků ve školství a také téměř 800 příslušníků policejních složek.

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Ministr vnitra Laurent Nuňez ve středu oznámil pozastavení používání paralyzujících granátů poté, co jeden takový 15letému demonstrantovi utrhl ruku.

Nuňez zároveň odmítl obvinění z příliš tvrdého až brutálního postupu vůči protestujícím. Také Lecornu ve středu řekl, že policie neměla žádné instrukce k tvrdým zásahům.

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Lecornu v projevu vyjádřil pochopení pro obavy studentů, když řekl, že rozhořčení mladých lidí nevzešlo jen tak z ničeho.

Jádrem demonstrací je nespokojenost se stavem školství a škol včetně nedostatku učitelů, zastaralého vybavení či velikosti tříd. Studenti kritizují vládu za to, že dlouhodobě nedává na vzdělání dostatek peněz. Za studenty se postavilo i několik předních odborových organizací v zemi.

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