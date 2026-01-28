Francouzský politik zdrogoval poslankyni, půjde na čtyři roky do vězení

Soud poslal na čtyři roky do vězení bývalého francouzského senátora Joëla Guerriaua za to, že zdrogoval poslankyni Sandrine Jossovou, kterou chtěl následně znásilnit.
Informovaly o tom místní média a agentury, podle nichž si za mřížemi nepodmíněně odpyká 18 měsíců. Podle vyšetřování Guerriau podal Jossové extázi s úmyslem poslankyni sexuálně napadnout, ženě se však i pod vlivem drog podařilo odejít. Právníci bývalého senátora uvedli, že se proti trestu odvolá.
Média uvádějí, že Guerriau v listopadu 2023 pozval Jossovou do svého bytu v Paříži na oslavu svého znovuzvolení do Senátu. Před soudem poslankyně centristické strany MoDem popsala, že poté, co se napila ze sklenice šampaňského, kterou jí muž nabídl, se jí začalo dělat špatně.
„Šla jsem navštívit přítele a objevila jsem útočníka,“ sdělila soudu. Agentura AFP dříve uvedla, že na oslavě, kde byla jedinou pozvanou ženou, se senátor choval podezřele a naléhal na ni, aby sklenici rychle vypila.
Jossová vypověděla, že se jí s pomocí kolegy podařilo opustit byt a následně zamířila do nemocnice. Toxikologické rozbory zde podle AFP ukázaly, že měla poslankyně v krvi vysoké hodnoty extáze. Naměřená koncentrace dosáhla 388 nanogramů drogy na mililitr krve. V České republice je přitom limit pro spáchání trestného činu při řízení pod vlivem extáze 150 nanogramů na mililitr.
Spletl jsem se, tvrdí
Soud odůvodnil úterní rozhodnutí o trestu pro bývalého senátora zvláštní závažností spáchaných trestných činů a vysokou dávkou látky podanou bez vědomí oběti. Guerriau před soudem uvedl, že extázi sám plánoval požít večer před oslavou a ženě ji podal omylem. Když se ho soud zeptal, proč několikrát vyhledával efekty požití extáze a psychotropní látky GHB, uvedl, že si incident nepamatuje a dodal, že zákonodárci by se měli zajímat o všechny aktuální společenské problémy.
Guerriau také musí poslankyni zaplatit 5000 eur (přibližně 121 tisíc Kč) jako odškodnění za způsobené emocionální utrpení. Podle deníku Le Monde mu soud dále zakázal na pět let kandidovat do volených funkcí a nařídil mu podstoupit léčbu.
Soud ho shledal vinným také z držení a užívání extáze. Podle AFP vyjádřila Jossová po vynesení rozsudku velkou úlevu nad tím, že soud plně uznal její status oběti. Po události se poslankyně angažuje v boji proti sexuálnímu násilí za pomoci drog.
Senátora v roce 2023 kvůli této kauze vyloučil ze svých řad klub strany Horizons. Podle agentury Reuters loni v říjnu rezignoval na svou funkci v horní komoře francouzského parlamentu.
