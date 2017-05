Francouzský nejvyšší soud neuzná takzvané třetí pohlaví. Muselo by se měnit mnoho zákonů, říká

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Francouzský nejvyšší soud odmítl uznat takzvané třetí pohlaví. Zamítl totiž žádost 65leté intersexuální osoby, jejíž pohlavní orgány nejsou typicky mužské, ani typicky ženské, aby jí úřady do dokladů zapsaly do kolonky pohlaví výraz "neutrální". Informovala o tom agentura AFP. Existenci takzvaného třetího pohlaví uznává například Austrálie, Malajsie, Kanada či Nepál. Německo od roku 2013 umožňuje nechat políčko pohlaví nevyplněné. Francouzské zákony neumožňují, aby v dokumentech figurovalo jiné pohlaví než mužské či ženské, zdůvodnil své rozhodnutí soud. Uznání třetího pohlaví by se sebou neslo nutnost upravit řadu zákonů, které jsou ve Francii založeny na existenci dvou pohlaví, dodal.

