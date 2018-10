Francouzský ministr vnitra Collomb končí, Macron přijal demisi

před 39 minutami

Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb končí ve funkci kvůli plánu kandidovat na starostu města Lyon. Prezident Emmanuel Macron v úterý večer přijal jeho demisi a pověřil premiéra Édouarda Philippea výběrem ministrova nástupce. Podle francouzských médií to v noci oznámil Elysejský palác. Collomb považovaný za jednoho z hlavních Macronových spojenců nabídl prezidentovi demisi již v pondělí, napoprvé však nepochodil. Macron ani Phillipe podle médií původně neuvažovali, že by měl významný vládní post opustit ihned, ale počítali s ním nejméně do příštího roku. V úterý však Macron změnil názor a Collomb se tak již ani nezúčastní středečního zasedání vlády.